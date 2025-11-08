Velika akcija policije: Upali na "car meet", objavljeni detalji

U noći s petka na subotu, 7. na 8. studenoga, zagrebačka policija je u suradnji sa Stanicom za tehnički pregled vozila provela akciju nad ukupno 49 vozila, među kojima su dva teretna i 16 osobnih automobila poslani na izvanredni tehnički pregled. Akcija je bila usmjerena na motocikle i osobna vozila kojima se mladi vozači okupljaju na "car meetovima" u zoni trgovačkog centra na Slavonskoj aveniji te na parkiralištu tržnice na području Dubrave.