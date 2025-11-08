Velika akcija policije: Upali na "car meet", objavljeni detalji

Iz zagrebačke policije su poručili da će akcije nastaviti u svim dijelovima grada Zagreba.
Oglas
Tijekom vikenda zagrebačka policija provela je veliku akciju nadzora tehničke ispravnosti vozila, s naglaskom na okupljanja mladih vozača. Rezultat je zabrinjavajući, piše Dnevnik.hr.
U noći s petka na subotu, 7. na 8. studenoga, zagrebačka policija je u suradnji sa Stanicom za tehnički pregled vozila provela akciju nad ukupno 49 vozila, među kojima su dva teretna i 16 osobnih automobila poslani na izvanredni tehnički pregled. Akcija je bila usmjerena na motocikle i osobna vozila kojima se mladi vozači okupljaju na "car meetovima" u zoni trgovačkog centra na Slavonskoj aveniji te na parkiralištu tržnice na području Dubrave.
Otkrili su da čak 16 vozila ima opasan nedostatak zbog čega su isključeni iz prometa, dok su dva imala veći nedostatak. Uz to, evidentirana su 32 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše ih se odnosilo na tehničku neispravnost - njih 22, dok su uhvatili i vozače bez vozačke dozvole, sa zabranom upravljanja vozilom B kategorije, nekorištenje sigurnosnog pojasa, vožnjom pod utjecajem alkohola te dva prolaska kroz crveno svjetlo.
Iz PU zagrebačke poručuju kako je ovom aktivnošću pokriven zapadni dio grada, no slične će se akcije nastaviti i u drugim dijelovima Zagreba. Najavili su da će i dalje pratiti mjesta okupljanja te sve lokacije pogodne za ovakve susrete, s ciljem povećanja sigurnosti u prometu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas