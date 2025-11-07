Slovenija stavlja vojsku na granicu s Hrvatskom

Pripadnici Slovenske vojske od petka će zajedno s policijom sudjelovati u čuvanju državne granice, nakon što je vlada dan ranije aktivirala članak 37. zakona o obrani koji to omogućuje, prenosi slovenska agencija STA.
Rasterećivanje policije
Na taj će način rasteretiti policiju kako bi mogla obavljati zadaće vezane uz upravljanje sigurnosnom situacijom, posebno u jugoistočnom dijelu Slovenije.
Članak 37. Zakona o obrani propisuje da Slovenske oružane snage mogu surađivati s policijom u široj zaštiti državne granice unutar nacionalnog teritorija u skladu s planovima i nakon prethodne odluke vlade. Pripadnici Slovenskih oružanih snaga nemaju policijske ovlasti prilikom obavljanja tih zadaća.
Vlada je na sjednici u četvrtak odlučila aktivirati članak s obzirom na sigurnosnu situaciju u jugoistočnoj Sloveniji, ističe STA.
Kako je premijer Robert Golob rekao nakon sjednice, policija može pozvati pripadnike slovenske vojske u pomoć u vrlo ograničenom rasponu zadataka na granici. Na taj će način vojska rasteretiti policijske jedinice iz jugoistočne Slovenije.
Prema podacima Glavne policijske uprave, u zaštiti državne granice sudjelovat će do 40 pripadnika slovenske vojske.
Na području policijske uprave Novo Mesto
Suradnja je trenutno planirana na granici na području Policijske uprave Novo Mesto, ali po potrebi se može proširiti i na druge policijske uprave koje su najviše opterećene problemom ilegalnih migracija, objasnili su.
Premijer Golob je u četvrtak također izjavio da je Policijskoj upravi Novo Mesto trenutno u pomoć priskočilo oko 40 policajaca iz drugih dijelova zemlje.
Oni će se početi vraćati u svoje policijske uprave, a zamijenit će ih četrdesetak policajaca koji trenutno dežuraju na granici.
Popunjavanje kadrovske praznine
"Kada ovih 40 policajaca bude premješteno u Policijsku upravu Novo Mesto, odnosno na teren s ciljem održavanja reda i mira, na granici će nastati kadrovska praznina, a tu kadrovsku prazninu popunit će vojska sa svojih 40 pripadnika", objasnio je.
Policija će svaki mjesec izvještavati o potrebi aktiviranja članka 37. Zakona o obrani, a vladina odluka vrijedi do opoziva.
Novo Mesto nedavno je potreslo ubojstvo 48-ogodišnjeg muškarca ispred lokalnog noćnog kluba.
Ubijenog Aleša Šutara pretukla je skupina Roma u noći s 24. na 25. listopada oko 2,30 ujutro, nakon što je stigao po sina kojemu su ranije prijetili.
