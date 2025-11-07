Oglas

Dani Martinja

Policija kreće u veliku akciju: Pojačavaju se kontrole, a kazne nisu male

07. stu. 2025. 12:44
U svrhu povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja uoči i na sam dan „Martinja“ (11. studenoga) i narodnog običaja krštenja mošta, kada je za očekivati veći broj sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića, policijski će službenici poduzeti preventivno-represivne aktivnosti kako bi ublažili i spriječili moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola.

U vrijeme Martinja, od tri osnovna čimbenika sigurnosti cestovnog prometa, a to su čovjek, cesta i vozilo, u fokusu će policije biti prvi od navedenih kao prioritet u preventivno-represivnim aktivnostima.

Koordinacija, sposobnost procjene i reakcija vozačkih vještina u „partnerstvu“ s alkoholom gube svoju funkcionalnost i uzrok su prometnih nesreća. Za navedene potencijalne uzroke prometnih nesreća odgovoran je upravo čovjek, aktivni sudionik u prometu, bez obzira bio on vozač ili pješak.

Ovisno o metabolizmu, tjelesnoj masi i brojnim drugim čimbenicima alkohol utječe na navedene bitne alate koji utječu na sigurnost vozača i njegovo ponašanje u prometu te je, u najmanju ruku, neozbiljno i za cijeli život pogubno kada se aktivno uključite u promet oslanjajući se na subjektivni osjećaj „mogu ja to“. Ukoliko se koncentracija vozača troši na zadržavanje smjera zbog alkoholiziranosti ili loših odluka u prometu onda govorimo o distrakciji pozornosti što povećava rizike takve vožnje.

Martinje
PU zagrebačka

Alkotestirat će se svi zaustavljeni vozači

Upravo zato, prilikom nadzora prometa alkotestirat će se svi zaustavljeni vozači, a nadzirat će se i brzina kretanja, korištenje sigurnosnog pojasa kako vozača tako i svih putnika, kao i korištenje dječjih sjedalica i mobitela tijekom vožnje odnosno svi oni prekršaji koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.

Nadzirat će se i vozači mopeda, motocikla s naglaskom na recidiviste u činjenju prometnih prekršaja.

Kada će se provoditi?

Akcija će se provoditi tijekom noćnih i ranojutarnjih sati u dane vikenda uoči samog Martinja kao i na sam dan Martinja.

Nadzor vozača provodit će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, što ujedno obuhvaća i zone ugostiteljskih objekata te će se kontrolni punktovi u vrijeme provođenja akcije često mijenjati.

Potičemo i podsjećamo sve vozače i aktivne sudionike u prometu da preuzmu odgovornost za sigurnost u prometu kako za sebe same tako i za ostale sudionike, javlja policija.

Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo

Odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina kažnjivo je i to novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.

Uz novčane kazne izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi, također ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.

Uz navedeno, prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava ili osobi koja pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava, a odbila se podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu koja je zatečena u počinjenju prekršaja, ako osobite okolnosti upućuju da će nastaviti s radnjom prekršaja, policija može naredbom radi neposrednog sprječavanja nastavka činjenja prekršaja odrediti:

  1. smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva,
  2. premještanja motornog vozila na određeno mjesto do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Zato zagrebačka policija preporuča oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti poglavito u situacijama smanjene vidljivosti i u vrijeme mokrih i skliskih kolnika, te savjetuje odabir poštivanja prometne kulture kao jedinu opciju sigurnosti.

Preporuke za sudionike u prometu:

  • Ne sjedajte pod utjecajem alkohola za upravljač vozila.
  • Osigurajte si prijevoz.
  • Razmislite, cijena jedne runde pića iznosi koliko i taksi prijevoz do kuće.
  • Ne dozvolite da postanete crna statistička brojka.
  • Ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.
  • Imajte u vidu da vozač pod utjecajem alkohola ne dovodi u opasnost samo sebe već i sve ostale sudionike u prometu.
  • Vožnjom pod utjecajem alkohola postajete opasan sudionik u prometu, a u opasnost ne dovodite samo sebe već i ostale sudionike u prometu.
  • Budite odgovorni prema sebi i drugima.
  • Ne postoji opravdan razlog za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola.
alkohol martinje policija vozači

