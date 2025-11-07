Policija kreće u veliku akciju: Pojačavaju se kontrole, a kazne nisu male

Ovisno o metabolizmu, tjelesnoj masi i brojnim drugim čimbenicima alkohol utječe na navedene bitne alate koji utječu na sigurnost vozača i njegovo ponašanje u prometu te je, u najmanju ruku, neozbiljno i za cijeli život pogubno kada se aktivno uključite u promet oslanjajući se na subjektivni osjećaj „mogu ja to“. Ukoliko se koncentracija vozača troši na zadržavanje smjera zbog alkoholiziranosti ili loših odluka u prometu onda govorimo o distrakciji pozornosti što povećava rizike takve vožnje.