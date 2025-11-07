Dani Martinja
Policija kreće u veliku akciju: Pojačavaju se kontrole, a kazne nisu male
U svrhu povećanja razine sigurnosti u prometu i sprječavanja činjenja najtežih prometnih prekršaja uoči i na sam dan „Martinja“ (11. studenoga) i narodnog običaja krštenja mošta, kada je za očekivati veći broj sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića, policijski će službenici poduzeti preventivno-represivne aktivnosti kako bi ublažili i spriječili moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola.
U vrijeme Martinja, od tri osnovna čimbenika sigurnosti cestovnog prometa, a to su čovjek, cesta i vozilo, u fokusu će policije biti prvi od navedenih kao prioritet u preventivno-represivnim aktivnostima.
Koordinacija, sposobnost procjene i reakcija vozačkih vještina u „partnerstvu“ s alkoholom gube svoju funkcionalnost i uzrok su prometnih nesreća. Za navedene potencijalne uzroke prometnih nesreća odgovoran je upravo čovjek, aktivni sudionik u prometu, bez obzira bio on vozač ili pješak.
Ovisno o metabolizmu, tjelesnoj masi i brojnim drugim čimbenicima alkohol utječe na navedene bitne alate koji utječu na sigurnost vozača i njegovo ponašanje u prometu te je, u najmanju ruku, neozbiljno i za cijeli život pogubno kada se aktivno uključite u promet oslanjajući se na subjektivni osjećaj „mogu ja to“. Ukoliko se koncentracija vozača troši na zadržavanje smjera zbog alkoholiziranosti ili loših odluka u prometu onda govorimo o distrakciji pozornosti što povećava rizike takve vožnje.
Alkotestirat će se svi zaustavljeni vozači
Upravo zato, prilikom nadzora prometa alkotestirat će se svi zaustavljeni vozači, a nadzirat će se i brzina kretanja, korištenje sigurnosnog pojasa kako vozača tako i svih putnika, kao i korištenje dječjih sjedalica i mobitela tijekom vožnje odnosno svi oni prekršaji koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.
Nadzirat će se i vozači mopeda, motocikla s naglaskom na recidiviste u činjenju prometnih prekršaja.
Kada će se provoditi?
Akcija će se provoditi tijekom noćnih i ranojutarnjih sati u dane vikenda uoči samog Martinja kao i na sam dan Martinja.
Nadzor vozača provodit će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, što ujedno obuhvaća i zone ugostiteljskih objekata te će se kontrolni punktovi u vrijeme provođenja akcije često mijenjati.
Potičemo i podsjećamo sve vozače i aktivne sudionike u prometu da preuzmu odgovornost za sigurnost u prometu kako za sebe same tako i za ostale sudionike, javlja policija.
Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo
Odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina kažnjivo je i to novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.
Uz novčane kazne izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi, također ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.
Uz navedeno, prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava ili osobi koja pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava, a odbila se podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu koja je zatečena u počinjenju prekršaja, ako osobite okolnosti upućuju da će nastaviti s radnjom prekršaja, policija može naredbom radi neposrednog sprječavanja nastavka činjenja prekršaja odrediti:
- smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva,
- premještanja motornog vozila na određeno mjesto do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
Zato zagrebačka policija preporuča oprez, prilagodbu brzine uvjetima na cesti poglavito u situacijama smanjene vidljivosti i u vrijeme mokrih i skliskih kolnika, te savjetuje odabir poštivanja prometne kulture kao jedinu opciju sigurnosti.
Preporuke za sudionike u prometu:
- Ne sjedajte pod utjecajem alkohola za upravljač vozila.
- Osigurajte si prijevoz.
- Razmislite, cijena jedne runde pića iznosi koliko i taksi prijevoz do kuće.
- Ne dozvolite da postanete crna statistička brojka.
- Ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.
- Imajte u vidu da vozač pod utjecajem alkohola ne dovodi u opasnost samo sebe već i sve ostale sudionike u prometu.
- Vožnjom pod utjecajem alkohola postajete opasan sudionik u prometu, a u opasnost ne dovodite samo sebe već i ostale sudionike u prometu.
- Budite odgovorni prema sebi i drugima.
- Ne postoji opravdan razlog za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola.
