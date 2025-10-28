Velika N1 analiza političke (ne)odgovornosti u Hrvatskoj

Lani se u Centru za rehabilitaciju Rijeka pizzom ugušio 15-godišnji dječak s teškoćama u razvoju. Bio je sam, zatvoren u sobi bez struje i kreveta, satima bez nadzora. Ministarstvo i DORH odgovornima smatraju ravnateljicu i osoblje, iako oni tvrde da su godinama upozoravali da ustanova nije primjerena za takve korisnike. Ministar Marin Piletić o ostavci nije razmišljao, a njegova državna tajnica Marija Pletikosa izjavila je kako je uobičajeno da korisnici umiru u ustanovama socijalne skrbi.