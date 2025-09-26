Sindikati Jadrolinije zgroženi
Žestoke reakcije na optužnicu pomorcima Jadrolinije: "Lakrdija! Za Lastovo tuže one koji nisu krivi"
Optužili su ljude koji su posve nedužni stavljeni na stup srama, ističe Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.
Općinsko državno odvjetništvo(ODO) u Rijeci podiglo je pred Općinskim sudom u Rijeci optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana, 1987., 1992. i 1975. godište, zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 3. i 4. u vezi s člankom 215. stavka 2. i 3. Kaznenog zakona.
Iza suhoparne objave ODO Rijeka krije se optužnica protiv zapovjednika Jadrolinijinog broda Lastovo, prvog časnika i vođe palube, za nesreću na brodu Lastovo u Malom Lošinju, u kojoj su pri padu ukrcajno-iskrcajne rampe smrtno stradali kormilar, vođa stroja i mornar Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić.
Istragu je provelo Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 1. i 2. u vezi s člankom 215. stavka 2. Kaznenog zakona.
Što im se stavlja na teret?
Optuženom zapovjedniku, prvom časniku i vođi palube na teret se, prema optužnici, stavlja da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke.
Kako je navedeno u optužnici, trojac je znao da članovi posade rade ispod podignute rampe koja nije bila osigurana sigurnosnim klinovima, ali su olako smatrali da time neće ugroziti njihove živote, pri čemu je zapovjednik Đolonga isključio hidrauličku pumpu, iako je, prema navodima optužnice, znao da rampa može ostati podignuta samo dok pumpa radi.
Vođa palube nije izdao zapovijed kormilaru da se rampa osigura klinovima, a prvi časnik ga na to nije upozorio. Zapovjednik je, navodi se, upozorio vođu palube da rampa nije propisno osigurana, A on se na upozorenje oglušio.
Istrage Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, posve suprotno optužnici ODO Rijeka, pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovođenje Sustava upravljanja sigurnošću na brodu(SUS) »Lastovo« i općenito u Jadroliniji, za što je izravno odgovoran sad već bivši predsjednik uprave tvrtke David Sopta, pri čemu nitko od članova posade nije bio upoznat s činjenicom da rampa može pasti ako se ugasi hidraulički sustav za njeno podizanje i spuštanje.
Sindikati Jadrolinije zgroženi
Sva tri sindikata koja djeluju u Jadroliniji zgrožena su odlukom o podizanju optužnice protiv trojice članova posade za koje svi smatraju kako ne snose nikakvu krivnju, budući da su istrage pokazale kako nisu imali nikakvih saznanja ni uputstava da rampa može pasti, ukoliko je hidraulički sustav za njeno podizanje i spuštanje ugašen, piše Novi list.
– Čvrsto stojimo iza naših prijašnjih tvrdnji da posada ne može biti odgovorna za nesreću, jer nitko od njih nije bio upoznat s procedurom rukovanja tom rampom, odnosno činjenicom da ona može pasti ako je hidraulika ugašena, iako je kompanija to znala, jer se padanje rampe događalo prije toga.
Ja sam plovio na brodu Lastovo i nisam to znao, niti nam je ikad to bilo rečeno. Zašto odgovorne osobe u Sustavu upravljanja sigurnošću o tome nisu obavijestile posadu.
Da je rampa bila ispravna, ne bi pala i ljudi ne bi poginuli. Dat ćemo punu pravnu i svaku drugu potporu optuženim kolegama, jer oni nisu i ne mogu biti krivi za nesreću, rekao je Nediljko Bulić, predsjednik glavnog odbora Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske, većinskog sindikata u Jadroliniji.
Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske kaže kako je optužnica protiv članova posade, usprkos nalazima istraga Ministarstva mora i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu koje su odgovornima proglasile u prvom redu bivšeg predsjednika uprave Jadrolinije Davida Soptu, zaduženog za provođenje Sustava upravljanja sigurnošću i samu Jadroliniju kao kompaniju zbog nepostojanja procedura za upravljanje rampom na brodu Lastovo, jednostavno sramotna.
SPH podnio kaznene prijave protiv stvarno odgovornih
– Uvjeren sam da ova optužnica neće proći na sudu, a optuženim kolegama dat ćemu svu pravnu i svaku drugu potporu. Optužili su ljude koji su posve nedužni stavljeni na stup srama.
Njihovi životi i karijere već su praktički uništeni, a sad ih čekaju još godine sudskih procesa za nešto za što nisu krivi, rekao je Melvan, čiji je sindikat podnio DORH-u kaznene prijave protiv osoba koje smatra stvarno odgovornima za pogibiju trojice pomoraca na brodu Lastovo – Davida Sopte, bivšeg predsjednika Uprave Jadrolinije, Ane Klarić, izvršne direktorice ljudskih resursa, Ognjena Koludrovića, rukovoditelja službe za upravljanje pomorskim kadrovima, i Ante Kosovića, rukovoditelja službe pomorske sigurnosti.
– Nikakvo očitovanje DORH-a o našoj kaznenoj prijavi do sad nismo dobili, kaže Melvan.
Ivan Srzentić, predsjednik Strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije optužnicu protiv trojice kolega s broda Lastovo nazvao je lakrdijom.
– Optužuju one koji nisu krivi. Što je s kaznenim prijavama koje je podnio odvjetnik obitelji poginulih, kaznenom prijavom Sindikata pomoraca Hrvatske, kaznenom prijavom koju je podnijela odvjetnica jednog od sada optuženih, protiv tvrtke koja održava hidraulične sustave na brodovima Jadrolinije, bivšeg predsjednika uprave Davida Sopte koji je bio zadužen za sustav upravljanja sigurnošću te nadležnih u Hrvatskom registru brodova kao i u Nadzornom odboru Jadrolinije.
Na kraju su jedino optuženi oni koji su najmanje krivi i koji su i sami žrtve strašne tragedije, rekao je Srzentić.
Uprava: Nismo u mogućnosti komentirati rad istražnih tijela
O podizanju otpužnice protiv trojice pomoraca kratkim priopćenjem oglasila se i uprava Jadrolinije.
– Nastavno na odluku DORH-a o podizanju optužnice u predmetu tragedije broda Lastovo, nismo u mogućnosti komentirati rad istražnih tijela.
Tragedija na brodu Lastovo obilježena je u povijesti Jadrolinije kao jedna od najvećih tragedija, te još jednom izražavamo našu duboku sućut i podršku obiteljima poginulih, kao i posadi trajekta Lastovo.
Od prvog dana Jadrolinija je u potpunosti na raspolaganju svim nadležnim istražnim tijelima, stoji u priopćenju, prenosi Novi list.
