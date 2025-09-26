Žestoke reakcije na optužnicu pomorcima Jadrolinije: "Lakrdija! Za Lastovo tuže one koji nisu krivi"

Istrage Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, posve suprotno optužnici ODO Rijeka, pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovođenje Sustava upravljanja sigurnošću na brodu(SUS) »Lastovo« i općenito u Jadroliniji, za što je izravno odgovoran sad već bivši predsjednik uprave tvrtke David Sopta, pri čemu nitko od članova posade nije bio upoznat s činjenicom da rampa može pasti ako se ugasi hidraulički sustav za njeno podizanje i spuštanje.