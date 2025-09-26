Podignuta optužnica protiv trojice zbog tragedije na trajektu Lastovo

Pritom se optužnicom stavlja na teret da je prvookrivljenik kao zapovjednik broda isključio hidrauličku pumpu, iako je znao da ukrcajna rampa može stajati u podignutom položaju jedino dok hidraulička pumpa radi, da je trećeokrivljenik kao vođa palube propustio izdati zapovijed kormilaru za propisno osiguranje ukrcajne rampe zabravnim klinovima, a da je drugookrivljenik kao prvi časnik palube propustio trećeokrivljenika upozoriti da izda takvu zapovijed kormilaru, pa kada je prvookrivljenik kao zapovjednik broda upozorio trećeokrivljenika da ukrcajna rampa nije propisno osigurana od pada, ovaj se na to upozorenje oglušio.