Velika pobuna obrtnika: HOK je potpisao kapitulaciju, ukinimo im članarinu

Lucija Ocko/PIXSELL

Vlada ne odustaje od povećanja paušalnih poreza i doprinosa za obrtnike i male iznajmljivače, potvrdio je ministar financija Tomislav Ćorić nakon sastanaka s predstavnicima poduzetnika i obrtnika. Ocijenio je da je povećanje poreznog opterećenja opravdano zbog borbe protiv inflacije i ispravljanja anomalija u sustavu.

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Takav stav izazvao je oštre reakcije dijela obrtnika i poduzetnika. Udruga Glas poduzetnika (UGP) Ministarstvu je predala gotovo 40.000 potpisa protiv novih nameta, upozoravajući da će mjere najviše pogoditi one koji posluju legalno.

Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić poručio je da se siva ekonomija ne smije suzbijati dodatnim opterećenjem malih poduzetnika, dok iz Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače upozoravaju da povećanje poreza neće smanjiti inflaciju, nego povećati troškove poslovanja, piše Mirela Goreta, novinarka Slobodne Dalmacije.

"Ukinimo HOK članarinu"

Posebno nezadovoljstvo izazvala je početna reakcija Hrvatske obrtničke komore (HOK), koja je poručila da se mjere "moraju prihvatiti“. Zbog toga su brojni obrtnici doveli u pitanje zastupa li HOK njihove interese te pokrenuli inicijativu "Ukinimo HOK članarinu“.

Splitske obrtnice Tea Radić i Kate Ševo tvrde da je HOK "potpisao kapitulaciju“ te upozoravaju da bi najavljene mjere mogle dovesti do zatvaranja obrta, rasta rada na crno i novog vala iseljavanja mladih.

Nakon sastanka u Ministarstvu financija HOK je ipak ublažio stav te predložio zadržavanje postojećeg sustava doprinosa, uz eventualne porezne korekcije samo za obrte u najvišim prihodovnim razredima.

Prema procjenama Porezne uprave, izmjene bi državnom proračunu donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda. U najvišem poreznom razredu godišnja davanja porasla bi s 4.572 na 8.325 eura, odnosno za čak 82 posto.