"ne novim nametima"
Oreščanin otkrio tri zahtjeva za Vladu: "Rok im je do petka"
Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak komentirao sastanak HOK-a i Vlade oko novih nameta.
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"Vlada tvrdi da tu postoji nekakav dijalog zainteresiranih strana, ali u taj dijalog mi koji se smatramo legitimnim predstavnicima nismo uključeni" kaže Oreščanin i dodaje;
"Preko 100 tisuća malih poduzetnika, 150 tisuća iznajmljivača i 100 tisuća paušalnih obrtnika sve ove godine služi Vladi de facto kao bankomat. Mi više nećemo dozvoliti da nas vlastita država tretira na taj način."
"Rok Vladi je do petka"
Oreščanin je otkrio i tri zahtjeva koja imaju za Vladu.
"Prvi je 'ne novim nametima', drugi da se kod bilo kakvih promjena treba napraviti detaljna analiza učinka i treći je da kod bilo kakvog dijaloga u njega trebaju biti uključeni legitimni predstavnici.
Rok Vladi da se očituje o ovim zahtjevima bit će do kraja tjedna", otkrio je Oreščanin.
Kaže i kako su inicijative za prosvjed jako velike, ali se nada da do toga neće doći.
"Naša očekivanja su da će predstavnici Vlade biti razumni i spremni na dijalog s nama kao legitimnim predstavnicima i da ćemo se do kraja tjedan uspjeti dogovoriti.
A, ako se to ne dogoditi iskoristit ćemo sve što nam Ustav RH i mogućnosti u okviru demokratskog dijaloga dopuštaju", kaže Oreščanin i za kraj zaključuje;
"Mi nismo kmetovi, nismo robovi i nismo tu da služimo državi. Država je tu da služi nama, da nam napravi okvir u kojem mi možemo voditi sretne, uspješne i kvalitetne živote. Država nije tu da nam uzima koliko god može uzeti."
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