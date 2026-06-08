Obrtnica za N1: S ovom Vladinom mjerom ćete ubiti kravu zbog jedne litre mlijeka

Naziva ove mjere proinflacijskima jer smatra da se s tim inflacija zapravo samo povećava: "Jer jednostavno, ako vi vidite da netko nekome poveća namet, vi nužno povećavate cijenu svojeg proizvoda ili zatvarate obrt. Jer vam nije okej raditi u takvoj klimi. Ne možete toliko niti davati, na kraju krajeva. Recimo, zanimljiva je situacija da mi obrtnici jako teško možemo dobiti kredit", kaže i dodaje: "Ali je i zanimljivo da sam financijski sposobna mjesečno u svojem najvišem razredu obrta davati 313 eura mjesečno po tom novom. Na godišnjoj bazi skoro 9 tisuća eura. To su jako, jako veliki novci. To je jedan kredit", kaže i ponovno naglašava kako je, nažalost, u društvu nekakva klima da paušalni obrtnici leže na novcima, za što smatra da nije istina, istaknuvši kako je odgovornost prešla na potpuno kriva leđa, te da su paušalni obrtnici ovu godinu već opterećeni s većim nametom doprinosa.