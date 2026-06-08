Rafaela Pokos Vinković
Obrtnica za N1: S ovom Vladinom mjerom ćete ubiti kravu zbog jedne litre mlijeka
Obrtnica Rafaela Pokos Vinković gostovala je u N1 studiju uživo kod naše Hanan Nanić, komentiravši Vladine antiinflacijske mjere, te kako se one odražavaju na paušalne obrtnike u Hrvatskoj.
Obrtnica Rafaela Pokos Vinković u N1 studio uživo je došla kao predstavnica inicijative paušalnih obrtnika, naglasivši kako joj je drago da se i njihov glas može čuti, jer su rijetko u medijima. Komentiravši najnoviji Vladin paket antiinflacijskih mjera, prvo što je istaknula je da joj je "žao što se često za paušalne obrtnike govori da je njihova zarada toliko koliko je, recimo, neki razred, na primjer, 50 do 60 tisuća eura."
Ističe kako to zapravo nije zarada: "Moramo jako dobro razlučiti jedno od drugoga. To je cijeli novac koji prolazi kroz naš račun. Na tom računu budu i troškovi za materijal, troškovi za porez, troškovi za doprinose. Recimo, ja sam u takvoj branši da šaljem svoje proizvode. Tu imamo i trošak dostave koji nije mali. Taj trošak dostave je meni u prošlom mjesecu bio tisuću eura, samo za jedan mjesec." Naglašava kako se se često u medijima šalje kriva poruka oko toga: "To nije naša zarada. To je cijeli novac koji prolazi kroz naš račun."
Kako antiinflacijske mjere utječu na paušalne obrtnike, odgovorila je: "Zamislite si, probudite se jedno jutro i netko vam kaže: E, oprosti, sad moraš dati 82 posto od svoje plaće državi. Ja sam doslovno mislila da netko mene zeza, iskreno. Jer to koliko mi radimo, to koliko mi svi koji smo se opredijelili hrabro da sami svojim rukama stvaramo svoj kruh, da sami svojim rukama nama napravimo bolji život. I jednostavno, to nas zgraža", kaže Pokos Vinković.
"Takve mjere nas zgražaju jer mislimo da su nameti već i sad dovoljno veliki jer se svake godine iz godine u godinu povećavaju. Od prošle godine su narasli skoro 11 posto, a unutar pet godina su narasli 63 posto. Nama se stalno ti nameti povećavaju i mi od njih ne bježimo. Mi znamo da mi to moramo platiti i mi to rado platimo, ali u onoj mjeri u kojoj je u redu da mi možemo biti dalje i konkurentniji na tržištu i da možemo imati svoje kupce, da možemo živjeti od toga, na kraju krajeva."
Najavila je i inicijativu koja se upravo organizira, a u kojoj sudjeluje i Udruga Glas poduzetnika, a involvirani su i mali obiteljski iznajmljivači: "Mi smo svi zajedno", ističe i dodatno naglašava:
"Toliko je divnih obrta koji će, nažalost, ako ova antiinflacijska mjera opstane, to jest proinflacijska po našem sudu, jednostavno - obrti će se zatvarati. A mi to gledamo na način da je netko, oprostite na izrazu, ubio kravu zbog litre mlijeka. Znači, krava vam može davati puno više mlijeka kroz godine. A s ovom mjerom ćete ubiti kravu zbog jedne litre mlijeka."
Naziva ove mjere proinflacijskima jer smatra da se s tim inflacija zapravo samo povećava: "Jer jednostavno, ako vi vidite da netko nekome poveća namet, vi nužno povećavate cijenu svojeg proizvoda ili zatvarate obrt. Jer vam nije okej raditi u takvoj klimi. Ne možete toliko niti davati, na kraju krajeva. Recimo, zanimljiva je situacija da mi obrtnici jako teško možemo dobiti kredit", kaže i dodaje: "Ali je i zanimljivo da sam financijski sposobna mjesečno u svojem najvišem razredu obrta davati 313 eura mjesečno po tom novom. Na godišnjoj bazi skoro 9 tisuća eura. To su jako, jako veliki novci. To je jedan kredit", kaže i ponovno naglašava kako je, nažalost, u društvu nekakva klima da paušalni obrtnici leže na novcima, za što smatra da nije istina, istaknuvši kako je odgovornost prešla na potpuno kriva leđa, te da su paušalni obrtnici ovu godinu već opterećeni s većim nametom doprinosa.
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