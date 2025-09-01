Velika promjena za građane: Manje hodanja po šalterima, ministar predstavio nove platforme

Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije nadogradilo je e-uslugu Korisnički pretinac novim funkcionalnostima.
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na konferenciji za medije predstavio je platforme mGrađani i Životne situacije.
"Građani i poslovni subjekti od sada će moći putem sustava e-Građani zaprimati e-poruke s pravnim učinkom što uključuje i pošiljke za koje je potrebna potvrda o primitku koje su se do sada dostavljale putem pošte kao preporučene pošiljke s povratnicom", istaknuo je Habijan.
Trenutno je uključeno 12 institucija koje mogu slati 47 e-poruka, a druge institucije su u postupku uključenja čime se nastavlja s daljnjom digitalizacijom javne uprave, prenosi Dnevnik.hr.
Ovom nadogradnjom Korisničkog pretinca omogućeno je slanje e-poruka s pravnim učinkom, mogućnost odabira subjekta za korisnike koji imaju prava djelovanja za druge subjekte (npr. djeca i poslovni subjekti), omogućeno slanje e-poruka poslovnim korisnicima (odabirom subjekta iz pop-up prozora otvara se KP za tog korisnika), novi, pregledniji dizajn (više predefiniranih mapa te mogućnost kreiranja vlastitih mapa), detaljne opcije za pretraživanje poruka (npr. po mapama, prema kriterijima, vrstama poruka i vremenskom razdoblju), upravljanje adresarom (dodavanje, izmjena, brisanje i pretraživanje kontakata).
Nadogradnja je osmišljena kako bi se unaprijedilo korisničko iskustvo, omogućila veća funkcionalnost usluge i podržale specifične potrebe korisnika, uključujući pravno obvezujuće komunikacije i personalizirano upravljanje porukama.
Bitno je da se uključi što više ljudi i institucija kako bi ovaj dobar alat bio što više u upotrebi, dodao je i istaknuo da su Korisnički pretinac i Portal zdravlje najkorišteniji na platformi eGrađani.
Ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan istaknuo je da su pazili na pristupačnost mobilne platforme, ali i upozorio da se ne može sve usluge koristiti na mobitelu jer, kako je istaknuo, jako je teško ispuniti poreznu prijavu na mobitelu.
"Radimo dalje kako bismo napravili ono što je najbolje za naše građane", dodao i i rekao da je cijeli projekt vrijedan oko 4,4 milijuna eura, a izrada same platforme je oko 900.000 eura.
