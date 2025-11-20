"Velika žrtva za slobodu i neovisnost": Obilježena 34. godišnjica stradanja Ernestinova u Domovinskom ratu

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na poginule hrvatske branitelje i civile u Ernestinovu, kod Osijeka, u četvrtak je obilježena 34. godišnjica okupacije toga mjesta u Domovinskom ratu i progonstva njegovih mještana.
Uz članove obitelji poginulih branitelja vijence su položila izaslanstva državnih, županijskih i općinskih vlasti, Hrvatske vojske i policije te udruga iz Domovinskog rata.
Osječko-baranjski dožupan Goran Ivanović podsjetio je kako se, u studenom 1991. godine, nakon okupacije Vukovara, daljnje napredovanje velikosrpskog agresora prema Osijeku zaustavljalo upravo na području Ernestinova te okolnih mjesta Laslova, Ivanovca i Antunovca.
Istaknuo je kako je Ernestinovo podnijelo veliku žrtvu za slobodu i neovisnost Hrvatske, jer je tijekom velikosrpske agresije poginula 41 osoba iz tog mjesta, hrvatskih branitelja i civila.
U studenom 1991. godine podnesene su najveće žrtve za slobodu Hrvatske, a ovakvim obilježavanjima pokazujemo da nećemo zaboraviti na žrtve, i svake se godine podsjećamo da slobodu nismo dobili na dlanu, nego smo je krvavo platili, ocijenio je Ivanović.
