Misom zadušnicom te polaganjem vijenca i paljenjem svijeća podno spomen-ploče u četvrtak je u vukovarskoj gradskoj četvrti Sajmište obilježena 34. godišnjica stradanja Vukovaraca u Veleprometu.
Ondje su bivša JNA i srpske paravojne postrojbe još u rujnu 1991. osnovale zarobljenički logor u kojem su zatvarani, mučeni i ubijani zarobljeni hrvatski branitelji i civili.
Vukovarac Mato Gombović u Velepromet je doveden zajedno sa suprugom i 21-godišnjim sinom, koji je kasnije odveden na Ovčaru sa skupinom zatočenika i tamo mu se gubi svaki trag.
“Mene su toga dana odveli da radim nešto u gradu, a Mirka na Ovčaru. Kada sam se vratio, pitao sam gdje mi je sin, na što su mi rekli da ću ga vidjeti kada oni to budu htjeli. Nikada ga više nisam vidio. Njegovi posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Imao je samo 21 godinu, želimo samo ga pronaći i znati mu grob”, kaže Gombović.
Zajedno sa suprugom Katom na kraju je završio u logoru u Srijemskoj Mitrovici. "Strašno je bilo ondje. Premlaćivanja, ubijanja, silovanja, izvođenja noću, niste znali hoćete li jutro dočekati", svjedočila je Kata Gombović.
Po podacima Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora (HDLSKL), kroz Velepromet je prošlo oko 10.000 osoba, a ubijeno je više od 700 zatočenika.
“Ovo je bilo najveće stratište u Vukovaru, gdje su dovođeni, mučeni i ubijani vukovarski branitelji i civili. Dovoljno je samo reći Velepromet jer toliko je strahota ovdje bilo da ne treba ništa više pričati", rekao je predsjednik HDLSKL-a Zdravko Komšić.
Po riječima vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka, Velepromet je bio najveći koncentracijski logor u Europi nakon Drugog svjetskog rata. "Tlo po kojem sada hodamo 1991. bilo je natopljeno krvlju, to nikada ne smijemo zaboraviti", istaknuo je Pavliček.
Vukovarci će se danas prisjetiti i žrtava Ovčare. Na tamošnjem poljoprivrednom dobru 20. studenoga 1991. ubijeno je 200 ranjenika i civila odvedenih iz vukovarske bolnice, zajedno s još pedesetak osoba za čijom sudbinom se još uvijek traga.
