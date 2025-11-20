“Mene su toga dana odveli da radim nešto u gradu, a Mirka na Ovčaru. Kada sam se vratio, pitao sam gdje mi je sin, na što su mi rekli da ću ga vidjeti kada oni to budu htjeli. Nikada ga više nisam vidio. Njegovi posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni. Imao je samo 21 godinu, želimo samo ga pronaći i znati mu grob”, kaže Gombović.