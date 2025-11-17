87 dana opsade
Bitka za Vukovar: Grad je napadalo 30.000 vojnika, branilo ga svega 1800 ljudi
Mjesec studeni Vukovarci proživljavaju prisjećajući se strahota koje su pretrpjeli tijekom gotovo tromjesečne opsade Vukovara u ljeto i jesen 1991. godine, koje su kulminirale slomom obrane grada 18. studenoga.
Iako su borbe i sukobi u Vukovaru i okolici započeli ranije, kao datum početka bitke za Vukovar obično se navodi 25. kolovoza 1991. godine, kada su JNA i srpske paravojne postrojbe krenule u opći tenkovsko-pješački napad na grad.
Grad je pod opsadom bio 87 dana, da bi se u hrvatski ustavno-pravni poredak nakon privremene okupacije vratio 15. siječnja 1998. mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja.
Još u srpnju i kolovozu 1991. JNA potpomognuta srpskim paravojnim postrojbama napala je sela s hrvatskim stanovništvom koja su, izložena moćnijem neprijatelju, padala jedno za drugim.
Vrh JNA pretpostavljao je da će Vukovar osvojiti u tjedan dana, no borbe su potrajale gotovo tri mjeseca, Vukovar i okolica svakodnevno su granatirani i bombardirani sa čestim tenkovskim napadima kojima se željelo razdvojiti snage branitelja i zauzeti grad.
Po podacima Ministarstva hrvatskih branitelja, agresor je na Vukovar poslao 30.000 vojnika, te oko 1600 oklopnih borbenih vozila, 60 zrakoplova, 350 topova i mnoštvo ostale vojne tehnike, dok je hrvatskih branitelja bilo svega 1800.
JNA je angažirala Novosadski korpus, riječnu mornaricu, dijelove ratnog zrakoplovstva, 252. oklopnu brigadu, mobilizirane su jedinice Teritorijalne obrane Srbije, a na vukovarsko bojište poslane su elitne Prva proleterska gardijska mehanizirana divizija i Gardijska motorizirana brigada. Angažirane su i jedinice pobunjenih Srba, te paravojne četničke postrojbe opremljene u Srbiji.
Život u opkoljenom i razrušenom Vukovaru bio je iznimno težak, nije bilo struje niti uredne opskrbe vodom i hranom. Većina civilnog stanovništva tjednima je bila u podrumima i skrovištima.
Gradska bolnica bila je teško oštećena i radilo se u nenormalnim uvjetima, svi njeni katovi morali su biti napušteni i funkcionirala je u podrumu, s hodnicima prepunima kreveta.
U opkoljeni grad 19. listopada 1991. uspio je ući prvi i zadnji put humanitarni konvoj „Liječnika bez granica“ i spasiti stotinjak ranjenih branitelja iz vukovarske bolnice.
Stanje obrane postalo je iznimno teško padom gradske četvrti Lužac 2. studenoga, zbog čega su branitelji u četvrtima oko gradskog središta ostali odsječeni od branitelja u gradskoj četvrti Borovo naselje.
Nakon što je 10. studenoga slomljena i obrana obližnjih Bogdanovaca, preko kojih je tijekom opsade, tzv. kukuruznim putem, bila moguća jedina komunikacija sa slobodnim vinkovačkim područjem, Vukovar se našao u potpunom neprijateljskom okruženju. Bilo je pitanje dana kada će agresor ući u razrušeni grad u kojem se nalazilo oko 15.000 civila, među kojima i 3500 djece.
Suočeni sa slomom obrane koja je bila na rubu snaga bez naoružanja i municije, dio branitelja pokušao se izvući iz grada kroz minska polja, a oni koji nisu uspjeli su ubijeni ili odvedeni u srpske koncentracijske logore.
Među njima i 260 ranjenika iz vukovarske bolnice, od kojih je 1996. godine 200 ekshumirano iz masovne grobnice na Ovčari. Krajem rujna ove godine iz masovne grobnice, također na Ovčari, ekshumirani su posmrtni ostaci Jean Michela Nicoliera, Josipa Batarela i Zorislava Gašpara, koji su također 20. studenoga odvedeni iz vukovarske bolnice.
Poginulo je 450 branitelja i 1350 civila, od toga 86 djece
Tijekom agresije u Vukovaru je, po podacima Hrvatskog sanitetskog stožera, poginulo 450 branitelja i 1350 civila, od toga 86 djece. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece, ranjeno je više od 2500 ljudi, mnogi su zatočeni i odvedeni u neki od logora.
Tijekom i nakon procesa mirne reintegracije otkriveno je više od 50 masovnih grobnica u gradu i okolici, iz kojih su ekshumirani brojni posmrtni ostaci.
Po podacima Franjevačkog samostana u Vukovaru, u agresiji na Vukovar poginulo je i ubijeno 2717 hrvatskih branitelja i civila. Od 1740 nestalih i smrtno stradalih osoba, čiji posmrtni ostaci još nisu pronađeni, 328 ih je iz Vukovara i 451 s područja Vukovarsko-srijemske županije.
