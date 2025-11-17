Bitka za Vukovar: Grad je napadalo 30.000 vojnika, branilo ga svega 1800 ljudi

Nakon što je 10. studenoga slomljena i obrana obližnjih Bogdanovaca, preko kojih je tijekom opsade, tzv. kukuruznim putem, bila moguća jedina komunikacija sa slobodnim vinkovačkim područjem, Vukovar se našao u potpunom neprijateljskom okruženju. Bilo je pitanje dana kada će agresor ući u razrušeni grad u kojem se nalazilo oko 15.000 civila, među kojima i 3500 djece.