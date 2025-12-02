Pitali smo privatnike poskupljuje li i kod njih dopunsko zdravstveno osiguranje. Evo što kažu

"Mjesečna premija dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi od sedam do 38 eura, ovisno o dobi osiguranika te o tome uključuje li pokriće za lijekove s dopunske liste. Sukladno tome, godišnja premija iznosi od 84 do 456 eura. Zasad ne razmatramo povećanje premije", rekli su nam iz Wienera pa dodali: