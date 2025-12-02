IZAZOVNA VREMENA
Pitali smo privatnike poskupljuje li i kod njih dopunsko zdravstveno osiguranje. Evo što kažu
S početkom iduće godine polica dopunskog osiguranja, prema prijedlogu HZZO-a, trebala bi poskupjeti sa 111,49 eura na 180 eura godišnje, što je rast od 62 posto i odnosi se na oko 1,6 milijuna građana Republike Hrvatske. Njih oko pola milijuna oslobođeno je njegovog plaćanja, a određeni broj građana odlučilo se za privatna rješenja.
Naime, privatne police su obično skuplje i vremenski ograničene, ali nude razne benefite, poput bržeg pristupa uslugama, lakšeg pristupa dijagnostici i modernoj opremi...
"Korekcija cijena osiguranja te njihovo usklađivanje s rastućim troškovima poslovanja i inflacijom nažalost je nužno, ali i opravdano", poručili su 4. studenog ove godine iz Hrvatskog ureda za osiguranja (HUO), udruge koja predstavlja 26 privatnih osiguravateljskih kuća u Hrvatskoj.
"Nema razloga za korekciju premije"
Upravo zbog svih ovih najava smo direktno pitali privatne osiguravateljske kuće planiraju li podizati cijene usluga.
"U ovom trenutku nećemo mijenjati cijene zdravstvenih osiguranja. Naša zdravstvena osiguranja već sada obuhvaćaju puno širi spektar pokrića, poput pregleda u privatnim poliklinikama, a cijena osnovnog se kreće već od devet eura", poručili su nam iz Croatia osiguranja.
Ni u Wiener osiguranju VIG ne planiraju zasad podizati cijene za svojih više od 80.000 korisnika.
"Mjesečna premija dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi od sedam do 38 eura, ovisno o dobi osiguranika te o tome uključuje li pokriće za lijekove s dopunske liste. Sukladno tome, godišnja premija iznosi od 84 do 456 eura. Zasad ne razmatramo povećanje premije", rekli su nam iz Wienera pa dodali:
"Cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja u Wiener osiguranju temelji se na aktuarskim procjenama rizika i očekivanih šteta, a ne na kretanjima konkurencije. Ako ne dođe do značajnih promjena u visini sudjelovanja, nema razloga za korekciju premije."
UNIQA osiguranje još uvijek nije donijelo odluku o poskupljenjima, ali pomno prate situaciju na tržištu.
"Eventualna promjena cijene police dopunskog zdravstvenog osiguranja ovisi o kretanjima inflacije i tržišnim uvjetima. Naš prioritet je održati kvalitetu usluge, a klijentima nudimo popust od pet do 15 posto na ugovaranje police, ovisno o dobnoj skupini", poručili su nam.
Prijedlog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja poslana je na javnu raspravu 17. studenoga, a iz HZZO-a naglašavaju da je korekcija cijene bitna jer se nije mijenjala od 2013., dok su se istovremeno na tržištu pojavila brojna poskupljenja, a samim time i izazovi.
Pravo na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a ostvaruju osigurane osobe koje ispunjavaju prihodovni cenzus propisan Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, prema kojem ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne smije premašiti 421,92 eura, dok je za samce granica 528,23 eura.
