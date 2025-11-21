Umirovljenici o poskupljenju dopunskog osiguranja: "Ode usklađivanje mirovina pa-pa!"

"To je glavinjanje ribe na suhome. Pokušaj spašavanja onoga što se spasiti dade. Ali ne možemo se spasiti jer je država potrošila silne novce povučene od Europske unije. A na što? Na tercijarne djelatnosti i na to da nam zgrade i ulice izgledaju lijepo, a ništa nije uloženo da bi se stvorila nova vrijednost. Potrošili smo taj novac kao pijani milijarderi pa ovo ne čudi", kaže predsjednik Stranke umirovljenika.