S 9,29 NA 15 EURA MJESEČNO
Umirovljenici o poskupljenju dopunskog osiguranja: "Ode usklađivanje mirovina pa-pa!"
Snažno je odjeknula vijest da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uputio u javno savjetovanje prijedlog odluke poskupljenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja za više od 60 posto.
Konkretno, dopunsko zdravstveno osiguranje na godišnjoj razini poskupjelo bi sa sadašnjih 111,49 eura na 180 eura, odnosno s 9,29 na 15 eura mjesečno.
U HZZO-u predloženo poskupljenje pravdaju time da cijena police dopunskog osiguranja nije mijenjana od 2013. godine, dok su u međuvremenu ukupni troškovi zdravstvene zaštite značajno rasli.
"Sveobuhvatne analize kretanja troškova zdravstvene zaštite pokrivenih dopunskim osiguranjem pokazuju ubrzano povećanje troškova, a takav trend očekuje se i nadalje. Trenutno važeća cijena police više nije održiva", tumače u HZZO-u.
Neki imaju pravo na besplatno dopunsko
Komentirajući prijedlog HZZO-a, predstavnik koalicije udruga u zdravstvu Ivica Belina u Novom danu N1 televizije kazao je kako će to poskupljenje pogoditi osjetljive skupine poput umirovljenika i svih s nžim prihodima.
"Njima će biti teško izdvajati toliko na mjesečnoj razini. Povećanje od šest eura mjesečno ne zvuči toliko teško, ali kad netko žonglira sa svakim centom, imat će problema", kazao je Belina.
Nakon prvih reakcija javnost, u petak se oglasio i HZZO podsjećajući da najugroženije skupine građana ostvaruju pravo na besplatnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.
"To pravo ostvaruju osigurane osobe koje ispunjavaju prihodovni cenzus propisan Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, prema kojem ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne smije premašiti 421,92 eura, dok je za samce granica 528,23 eura", poručili su iz HZZO-a.
Predsjednica SUH-a: U šoku sam
Predstavnici umirovljenika zatečeni su prijedlogom ovako drastičnog poskupljenja police dopunskog zdravstvenog osiguranja.
"U šoku sam. To je ogroman udar na džepove umirovljenika. Mirovine su rasle osam posto, a dopunsko osiguranje raste 60 posto", kaže nam Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH).
"To je stvarno udar na umirovljenički standard. Tim više jer uz to što plaćamo dopunsko osiguranje, moramo plaćati i pojedine lijekove", dodala je.
Predsjednica Sindikata umirovljenika ne vjeruje da je prijedlog poskupljenja dopunskog zdravstvenog osiguranja pušten u javno savjetovanje kao probni balon kako bi se prije konačne odluke opipao puls javnosti.
"Možda na koncu skinu iznos za desetak posto. No kako god bilo, za umirovljenike je to jako puno, previše. I ne samo za umirovljenike, nego i za radnike na minimalcu. Izdvojiti svakog mjeseca 15 eura nije lako. A usklađivanje mirovina ovime ode pa-pa", kazala je Stanišić.
"Vlada nekako mora uzeti ono što je dala"
Predsjednik Stranke umirovljenika (SU) Lazar Grujić o predloženom 62-postotnom povećanju dopunskog zdravstvenog osiguranja kaže da "Vlada mora nekako uzeti ono što je dala". I on kao i Stanišić smatra da time usklađivanje mirovina gubi smisao.
"Ovo i sva ostala poskupljenja, a i povećanje televizijske pristojbe koju treba očekivati, pojest će usklađivanja mirovina", kaže Grujić.
Uzrok vidi u rasipnosti države.
"To je glavinjanje ribe na suhome. Pokušaj spašavanja onoga što se spasiti dade. Ali ne možemo se spasiti jer je država potrošila silne novce povučene od Europske unije. A na što? Na tercijarne djelatnosti i na to da nam zgrade i ulice izgledaju lijepo, a ništa nije uloženo da bi se stvorila nova vrijednost. Potrošili smo taj novac kao pijani milijarderi pa ovo ne čudi", kaže predsjednik Stranke umirovljenika.
"Usklađivanje mirovina već je u minusu"
Grujić ističe da je problem s dopunskim zdravstvenim osiguranjem što ga svi plaćaju u istom iznosu.
"Kada bi imali registar građana ne bi svi plaćali jednako. Pa bi oni s malim mirovinama imali besplatno dopunsko osiguranje, a ja koji imam pristojnu mirovinu plaćao bi tih 15 eura i ne bih se žalio. Meni država ne treba pomagati, ali trebala bi pomoći onima s malim mirovinama. Ovako je usklađivanje mirovine od 6,48 posto već sada u minusu", kazao je Grujić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare