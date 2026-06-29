nedaleko od Komiže
FOTO, VIDEO / Veliki požar na Visu: Na terenu četiri kanadera, stižu nove snage s kopna
Veliki požar otvorenog prostora, koji je u nedjelju kasno navečer izbio na predjelu Podhumlje kod Komiže na otoku Visu, gasi 70 otočkih vatrogasaca uz pomoć četiri kanadera i pojačanja s kopna zbog širenja vatre, izvijestio je u ponedjeljak Županijski vatrogasni operativni centar.
Požar je evidentiran u 22.29, a odmah nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive vatrogasne snage operativnog područja Vis.
Na intervenciji sudjeluju vatrogasci DVD-a Komiža i DVD-a Vis. DVD Komiža angažirao je devet vozila i 35 vatrogasaca, a DVD Vis šest vozila i 35 vatrogasaca, pa je na požarištu ukupno 15 vozila i 70 vatrogasaca.
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DVD Vis
DVD Vis
Požar se i dalje vodi kao aktivan, a gašenje otežava širenje vatre otvorenim prostorom i suha vegetacija.
U pomoć su u ponedjeljak u 5.40 upućena tri kanadera, dok je četvrti zrakoplov u dolasku i bit će uključen u gašenje.
Po odluci glavnog vatrogasnog zapovjednika, na Vis će prvim trajektom iz Splita biti upućena i vatrogasna ispomoć s kopna. Prema planu, u 11 sati iz trajektne luke Split prema otoku kreće osam vozila i 34 vatrogasca.
Za sada nema informacija da su u požaru ugrožene ili oštećene kuće i drugi objekti.
Na Vis su već upućene dodatne vatrogasne snage s kopna, a prema planu bi oko 11sati trajektom trebale stići i nove snage koje će se uključiti u gašenje požara, doznaje Dalmacija Danas.
Oglasila se Hrvatska vatrogasna zajednica
U tijeku je gašenje požara na otvorenom prostoru na području Podhumlja kod Komiže na otoku Visu. Lokalnim vatrogascima pomažu zračne snage, a očekuje se dolazak i vatrogasaca s kopna, priopćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
Dana 28. lipnja u 22:29 sati ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio je dojavu o požaru otvorenog prostora na otoku Visu, na lokaciji Podhumlje kod Komiže. Požarom je zahvaćena nisko raslinje i šuma na trenutno neprocijenjenoj površini.
Na gašenju požara angažirano je 70 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila Operativnog područje Vis iz DVD-a Komiža i Vis.
Hrvatska vatrogasna zajednica
Hrvatska vatrogasna zajednica
U ranim jutarnjim satima stigao je zahtjev za angažiranjem tri protupožarna zrakoplova Canadair CL-415, koji su upućeni na gašenje požara. Dolaskom zračnih snaga na požarište zatražena je pomoć i četvrtog protupožarnog zrakoplova Canadair CL-415.
Također će se sa kopna na otok Vis uputiti 35 vatrogasaca s 8 vozila, kako bi pomogli lokalnim snagama.
"Angažirane snage aktivno rade na požarištu. Objekti nisu ugroženi. Od jutros vatrogascima pomoć pružaju zračne snage, što će olakšati gašenje na teško pristupačnom terenu" rekao je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.
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