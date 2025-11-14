VEM dodijelio koncesije Novoj TV i RTL-u za Doma TV i RTL2

Koncesije za te programe Novoj TV i RTL-u bile su dodijeljene još 2010. na 15 godina, a prije isteka tog roka Agencija za elektroničke medije (AEM) je kao hrvatski medijski regulator u rujnu ove godine objavila namjeru davanja koncesije za dva televizijska programa na nacionalnoj razini s rokom prijave do 15. listopada.