VEM dodijelio koncesije Novoj TV i RTL-u za Doma TV i RTL2

Vijeće za elektroničke medije (VEM) donijelo je odluku kojom se Novoj TV i RTL-u Hrvatska dodjeljuje koncesija za televizijske programe Doma TV i RTL2 na rok od 20 godina.
Oglas
VEM-u pristigle samo dvije ponude
Koncesije za te programe Novoj TV i RTL-u bile su dodijeljene još 2010. na 15 godina, a prije isteka tog roka Agencija za elektroničke medije (AEM) je kao hrvatski medijski regulator u rujnu ove godine objavila namjeru davanja koncesije za dva televizijska programa na nacionalnoj razini s rokom prijave do 15. listopada.
Kako se doznaje iz VEM-a, na tu su obavijest pristigle samo dvije ponude navedenih komercijalnih televizija, a odluka o dodjeli koncesija donesena je u četvrtak jednoglasno na redovnoj sjednici.
U ožujku koncesiju dobila i Nova TV
Dodjela tih televizijskih koncesija uslijedila je nakon što je krajem ožujka VEM donio odluku kojom se Novoj TV dodjeljuje koncesija za emitiranje televizijskog programa na nacionalnoj razini na 20 godina.
Novoj TV nacionalna je prethodna koncesija na 15 godina bila dodijeljena 2010., a približavanjem isteka tog roka VEM je u zakonski predviđenim rokovima pokrenuo proceduru za dodjelu nove koncesije.
Obavijest o namjeri davanja koncesije bila je objavljena sredinom siječnja s rokom za podnošenje ponuda do 17. veljače, a ponude su predali Nova TV i Digital Takeover j.d.o.o kao nakladnik TV1 televizije.
VEM je početkom ožujka odlučilo je da ponuda Digital Takeover j.d.o.o., nakladnika TV1 televizije, ne ispunjava uvjete za dodjelu koncesije zbog, između ostaloga, nedostajuće isprave o solventnosti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas