Što vam vaša mačka zaista želi poručiti kad vam legne na prsa?

Mnogi još uvijek vjeruju da mačke nisu vezane uz ljude ili da nisu tako privržene kao psi. No, i mačka može biti čovjekov najbolji prijatelj – samo svoju naklonjenost pokazuje na drugačiji način.
Ponašanje mačaka ponekad je teško razumjeti. Ako i vaša mačka često legne na vaš prsni koš, a vi ne znate što vam time želi poručiti, provjerite što takvo ponašanje može značiti, piše Metropolitan.si.
Ima vas za prijatelja
Mačka može leći na vaš prsni koš jednostavno zato što se želi zbližiti s vama. Time vam pokazuje da vam vjeruje i da se uz vas osjeća ugodno i sigurno.
Označava „teritorij“
Možda je vaša mačka teritorijalna i želi svijetu pokazati da ste „njezini“. U tom slučaju to će pokazati tako da legne na vaš prsni koš.
Udobni ste joj
Jeste li primijetili da vaša mačka traži udobna mjesta u kući za odmor? Možda je i vaš prsni koš jedno od takvih mjesta koja joj pružaju udobnost.
Želi osjetiti vaš otkucaj srca
Mačići se privijaju uz svoju majku, a njezini otkucaji srca ih umiruju. Mačka to može raditi i kao odrasla – vaše srce najbolje će osjetiti upravo dok leži na vašem prsnom košu.
Dajete toplinu
Mačke vole toplinu, pa se rado izležavaju na suncu, pod dekama ili na toplim predmetima poput laptopa. Vaš prsni koš mački može biti privlačan jer zrači ugodnu toplinu.
Mačka se osjeća sigurno
Istina je da mački ponekad treba više vremena da počne vjerovati čovjeku, ali kada shvati da je uz vas sigurna, potpuno će se opustiti i rado će boraviti u vašoj blizini – pa i na vašem prsnom košu.
Želi vas gledati
Kada mačka leži na vašem prsnom košu, najbliže je vašem licu. Vaša ljubimica vas rado promatra, možda vas čak i pomalo obožava.
Mačka je pod stresom
Da, i životinje mogu osjećati stres. Kada je mačka pod stresom, može tražiti utjehu i smirenje kod vas, pa će se zato leći na vaš prsni koš.
Mačka vam želi pomoći
Iako neki misle da su mačke sebične, to nije točno. One zapravo žele razveseliti i pomoći svojim ljudima. Ako iz vaše tjelesne komunikacije osjeti da ste tužni ili napeti, pokušat će vas umiriti – i zato se može leći na vaš prsni koš i početi presti.
Mačke ne stječu povjerenje lako i prema nepoznatima mogu biti suzdržane. No i one se vežu uz svoje vlasnike i žele provoditi vrijeme s njima – ponekad i tako da se sklupčaju upravo na njihovom prsnom košu.
