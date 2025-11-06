Vesna Škare o Turudiću u Splitu: Ovo je poruka

Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt gostovala je u N1 Studiju uživo. S našom Ninom Kljenak komentirala je upad maskiranih huligana na Dane srpske kulture u Splitu i prisjetila se kako su se devijacije poput ovih riješavale u doba njenog predsjedanja Ministarstvom
Provedba vladavine prava
"Politika i vladavina prava trebaju biti odvojeni. Vladavina prava u ovom slučaju dolazi u pitanje. Provedba je po meni važnija stvar od same verbalne osude", istaknula je na samom početku bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolst.
Provedba vladavine prava i riješavanje problema je tako, kako kaže, preduvjet za bolji život u Hrvatskoj.
Turudić je dan nakon incidenta osobno došao u Split.
"Uvijek su dolazili županijski i državni odvjetnici. Ovo je poruka, poruka je kad glavni državni odvjetnik negdje dođe. Bio je i u Vukovaru i u Splitu - to pokazuje da će valjda poduzeti određene korake i da situaciju smatra dosta ozbiljnom", smatra Škare Ožbolt.
Izgrednike se sumnjiči za kazneno djelo nasilničkog ponašanja iz mržnje.
"Puno toga će se raščistiti. Javnost zanima tko je idejni začetnik toga, organizator. Nasilničko ponašanje se ponekad događa stihijski, ali je u ovom slučaju vjerojatnije da je to organizirano", rekla je.
"DORH, policija i Vrhovni sud bi trebali pokazati statistike"
Primjećuje da je sudska praksa u slučajevima nalik ovom prilično ujednačena i ne foksuira se na penalizaciju, odnosno kažnjavanje. Vidi li problem u tome?
"Očigledno bi Ministarstvo, DORH i sudovi trebali sjesti. Barem se to nekad tako radilo. Dok sam bila na čelu Ministarstva pravosuđa bi, kada bi se pojavljivali neki trendovi kao sada, Vrhovni sud i policija izložili svoje statistike kako bi utvrdili u kojem smjeru to ide. To se radilo kako bi se ustanovilo je li pretjerano ili nedovoljno kažnjavanje nečega urodilo plodom. Da li danas sve tri grane vlasti surađuju kako bi stanje bilo bolje, bez incidenata i u duhu ustavnih vrijednosti - to ne znam odgovoriti", rekla je bivša ministrica.
Naznačila je da ne pamti da se unazad nekoliko godina u medijima pojavila vijest da su se našle sudbena, izvršna zakonodavna vlast i razmatrale određene devijantne situacije u društvu.
"Bilo bi dobro da procijene treba li mijenjati zakon. Treba li pojačavati, smanjivati kazne? To je po meni jedan sustavan način riješavanja problema", ocjenjuje.
O okruglom stolu o Jasenovcu
Osvrnula se na povijesni revizionizam koji je oživio u samom parlamentu prilikom održavanja okruglog stola o Jasenovcu, a koji je bio predvođen Igorom Vukićem. Predsjednik Sabora se ogradio rekavši da nije mogao zabraniti njegovo održavanje, a u međuvremenu su tajnici Sabora odlučili maknuti snimku događaja s YouTubea te institucije.
"Državno odvjetništvo je akter koji treba gledati da li se krši zakon i bez prijave. Politička stranka u potpunom nestajanju ima svoje predstavnike i iskorisitla je proceduru da zatraži održavanje okruglog stola. Tu je došlo do zlouporabe tog koncepta. DORH je mogao reagirati, mogao je reagirati i netko drugi ukoliko se nije htio poistovjetiti s izrečenim", istaknula je.
Predstavnici srpske manjine sve glasnije govore da su im Ustavom zajamčena prava sve teže ostvariva u praksi.
"Nešto se čudno događa. Imali ste Benkovac pa otkazivanja Bajaginog koncerta... Istovremeno imate koncerte pjevača iz Srbije koji se pet puta repriziraju, poput Aleksandre Prijović. Jel' vam nije nešto čudno?", pita Škare Ožbolt.
"Obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru... Ovakvi događaji kao uvod u obilježavanje te tragedije mislim da bacaju jako lošu mrlju na sve ono što je bilo čisto i što se dogodilo u Hrvatskoj 1991. Pokušava se povezati nešto što se ne bi trebalo povezivati. Sama ta reintegracija je i dan danas najuspješnija mirovna misija u svijetu, što isto govori o tome koliko je bilo bezuspješnih misija UN-a. Zašto? Ne samo zbog UN-a, nego zato što smo omogućili da se ona provede do kraja", smatra Škare Ožbolt napominjući da ostvareni model nije bio nimalo jednostavan.
