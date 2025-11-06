Vesna Škare o Turudiću u Splitu: Ovo je poruka

"Očigledno bi Ministarstvo, DORH i sudovi trebali sjesti. Barem se to nekad tako radilo. Dok sam bila na čelu Ministarstva pravosuđa bi, kada bi se pojavljivali neki trendovi kao sada, Vrhovni sud i policija izložili svoje statistike kako bi utvrdili u kojem smjeru to ide. To se radilo kako bi se ustanovilo je li pretjerano ili nedovoljno kažnjavanje nečega urodilo plodom. Da li danas sve tri grane vlasti surađuju kako bi stanje bilo bolje, bez incidenata i u duhu ustavnih vrijednosti - to ne znam odgovoriti", rekla je bivša ministrica.