Kolika kazna prijeti izgrednicima iz Splita?

Pravni stručnjaci s kojima je razgovarao Index kažu kako u kaznenoj prijavi ili optužnom prijedlogu ne mora biti specificirano da je nasilničko ponašanje povezano sa zločinom iz mržnje, već je dovoljno da je osoba osumnjičena za nasilničko ponašanje počinjeno iz mržnje, odnosno za kvalificirani oblik tog kaznenog djela.