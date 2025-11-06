Kolika kazna prijeti izgrednicima iz Splita?

Jedan od osumnjičenih za nasilničko ponašanje prema srpskim folklorašima na splitskim Blatinama priveden je rano jutros na Županijski sud u Splitu. Državno odvjetništvo za njega traži određivanje istražnog zatvora, a u ovim trenucima sud odlučuje hoće li tom zahtjevu biti udovoljeno.
Tri osobe uhićene
Od jučer je poznato da su ukupno tri osobe uhićene, a još tri su bile privedene na kriminalističko istraživanje. Policija traga za ostalim osumnjičenima koje neće biti lako identificirati jer su bili maskirani.
Optužbe za nasilničko ponašanje iz mržnje
Index je iz krugova bliskih istrazi dobio potvrdu da su osumnjičeni za nasilničko ponašanje počinjeno iz mržnje. U pitanju je članak 323.a, kao što je jučer rekao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, no optužbama je dodana i kvalifikacija koju propisuje stavak 2. tog članka.
U prvom stavku članka 323.a, kojim se kažnjava "nasilničko ponašanje", stoji da će osoba koja "nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo" biti osuđena na zatvor do tri godine.
Teže počinjenje nasilničkog ponašanja iz mržnje
Drugi stavak pak opisuje teži oblik tog kaznenog djela: "Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina".
Drugim riječima, osumnjičeni iz Splita mogu biti kažnjeni ovom težom kaznom budući da im je na teret stavljeno nasilničko ponašanje počinjeno iz mržnje.
Što kažu pravni stručnjaci?
Pravni stručnjaci s kojima je razgovarao Index kažu kako u kaznenoj prijavi ili optužnom prijedlogu ne mora biti specificirano da je nasilničko ponašanje povezano sa zločinom iz mržnje, već je dovoljno da je osoba osumnjičena za nasilničko ponašanje počinjeno iz mržnje, odnosno za kvalificirani oblik tog kaznenog djela.
Inače, članak 87. Kaznenog zakona u svom stavku 21. opisuje što je to zločin iz mržnje: "Zločin iz mržnje je kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, jezika, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Takvo postupanje uzet će se kao otegotna okolnost ako Kaznenim zakonom nije izričito propisano teže kažnjavanje".
Drugim riječima, činjenica da su se splitski osumnjičenici nasilnički ponašali prema Srbima kod izricanja presude, ako do toga dođe, morala bi biti otegotna okolnost. No kako im je već na teret stavljeno kazneno djelo počinjeno iz mržnje, kazna koja im prijeti već je nešto stroža.
