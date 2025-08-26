FOTO / Branitelji ponovno u Benkovcu: "Ako bude trebalo, vjerujem da će nas biti puno više"

"Idemo pokazati gdje se to trebalo održati i taj Oliver Frljić, koji misli prikazivati takve filmove i prikazivati hrvatske branitelje kao ratne zločince. Neki kažu - što te predstave, što ima veze da se to održalo. Ima veze. Ja ne ulazim u njihove predstave, ne zanima me, ali su sporne osobe iz čijih filmova žena izvlači hrvatsku zastavu iz spolovila i ruga se državi koja je stvorena na temelju nas, hrvatskih branitelja" rekao je Genda, dodavši da je Domovinski rat u Benkovcu svetinja.