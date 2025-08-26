Oglas

"Nosi se" otkazan

FOTO / Branitelji ponovno u Benkovcu: "Ako bude trebalo, vjerujem da će nas biti puno više"

author
Hina
|
26. kol. 2025. 06:55
25.08.2025., Benkovac - Prosvjed branitelja oko odrzavanja Festivala Nosi se. Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL

Iako je "Nosi se" festival otkazan, branitelji su se u ponedjeljak navečer ponovno okupili u Benkovcu s porukom da redatelj Oliver Frljić i njegovi suradnici nisu dobrodošli u njihovu gradu.

Organizator prosvjeda, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Benkovca Nediljko Genda, pozvao je prosvjednike da se "lijepo ponašaju".

"Molim vas, bez ikakvih ekscesa i ispada, bez pozdrava "Za dom spremni“. Ako opet bude trebalo, vjerujem da će nas biti puno više, kazao je Genda uoči početka šetnje do Doma kulture, gdje se trebao održati "Nosi se“ festival.

25.08.2025., Benkovac - Prosvjed branitelja oko odrzavanja Festivala Nosi se. Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sime Zelic/PIXSELL

U govoru, pred oko 200 prosvjednika, kazao je kako većina možda i ne zna o čemu se tu radi, te da je Oliver Frljić kontroverzni redatelj. Rekao je i da odluku o prosvjedu nije donio sam.

"Idemo pokazati gdje se to trebalo održati i taj Oliver Frljić, koji misli prikazivati takve filmove i prikazivati hrvatske branitelje kao ratne zločince.  Neki kažu - što te predstave, što ima veze da se to održalo. Ima veze. Ja ne ulazim u njihove predstave, ne zanima me, ali su sporne osobe iz čijih filmova žena izvlači hrvatsku zastavu iz spolovila i ruga se državi koja je stvorena na temelju nas, hrvatskih branitelja" rekao je Genda, dodavši da je Domovinski rat u Benkovcu svetinja.

Teme
Benkovac Festival Nosi se

