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PANEL

Vesna Teršelič: Tražimo bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz agresije na Hrvatsku

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Hina
|
19. lip. 2026. 19:16
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vesna teršelič
N1

Izmjene i dopune Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH, neophodne su zbog "solidarnosti i ravnopravnosti svih žrtava i preživjelih", poručila je s panela "Ravnopravnost civilnih žrtava" udruga Documenta.

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U povodu Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima, Documenta i KIC organizirali su panel “Ravnopravnost civilnih žrtava”, na kojem je istaknuta potreba za izmjenom Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme Domovinskog rata.

Voditeljica Documente Vesna Teršelič smatra da su žrtve seksualnog nasilja u ratu dovedene u nepovoljniji položaj nakon izmjena Zakona o civilnim stradalnicima i dodala da one nisu obuhvaćene njegovim izmjenama. Time se, tvrdi, u praksi stvara "nejednako postupanje, a time i moguća indirektna diskriminacija.

Dokumenta i Centar za žene žrtve rata Rosa uputile su Ministarstvu hrvatskih branitelja inicijativu za izmjenama Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu.

Teršelič je navela kako je, prema podatcima Ministarstva, od njegova stupanja na snagu Zakona do 18. ožujka 2026. zaprimljeno 318 zahtjeva, od čega su 262 podnijele žene, a 56 muškarci, dok je pravo na status stradalnika ostvarilo 228 osoba.

Teme
documenta domovinski rat silovane žene silovanje vesna teršelić žene silovane u ratu

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