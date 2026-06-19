Vesna Teršelič: Tražimo bolju zaštitu žrtava seksualnog nasilja iz agresije na Hrvatsku

Voditeljica Documente Vesna Teršelič smatra da su žrtve seksualnog nasilja u ratu dovedene u nepovoljniji položaj nakon izmjena Zakona o civilnim stradalnicima i dodala da one nisu obuhvaćene njegovim izmjenama. Time se, tvrdi, u praksi stvara "nejednako postupanje, a time i moguća indirektna diskriminacija.