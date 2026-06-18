Vesna Teršelič: Vladajuće institucije šire virus iskrivljavanja činjenica, potenciraju mitove iz 1990-ih

Pritom, dodala je, vladajuće institucije potenciraju mitove iz 1990-ih.''Mitovi koje su vezani uz devedesete mogu se ilustrirati s time da iz godine u godinu uloga HOS-a postaje u javnosti nešto što ispada sve značajnije - kao da je HOS ključni akter u vrijeme rata i kao da drugih postrojbi i drugih branitelja gotovo pa i nije bilo'', navela je.