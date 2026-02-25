Upravno vijeće ESB-a usvojilo preporuku o imenovanju Borisa Vujčića

Podsjetimo, kandidat za potpredsjednika ESB-a Vujčić saslušan je u srijedu pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku, izrazivši zadovoljstvo dijalogom sa zastupnicima. “Imao sam prigodu predstaviti sebe i svoja razmišljanja o radu ESB-a i ekonomskim problemima. Mislim da je dijalog sa zastupnicima prošao jako dobro”, izjavio je Vujčić nakon saslušanja.