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VIDEO / Zaustavljeno širenje požara kod Zadra, na terenu i dalje traje gašenje

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03. kol. 2026. 14:33
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požar zadar
Vatrogasci 193/Facebook

Požar koji je u ponedjeljak izbio između Bokanjca i deponija u Diklu je lokaliziran, odnosno zaustavljeno je njegovo širenje, no vatrogasci i dalje gase otvoreni plamen na terenu.

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Požar koji je nakon 13 sati izbio na području između Bokanjca i deponija u Diklu stavljen je pod nadzor. Kako je izvijestilo zapovjedništvo Javne vatrogasne postrojbe Zadar, nakon 15 sati smanjen je intenzitet požara te je zaustavljeno njegovo širenje.

Na požarištu je i dalje prisutan otvoreni plamen, a vatrogasci nastavljaju s gašenjem, piše 057.info.

Ranije je zapovjednik JVP Zadar Boris Jović rekao da gori nisko raslinje, ali da je teren na kojem se požar proširio vrlo nepristupačan.

"Stoga će se dignuti snage i DVD Nin", najavio je zapovjednik JVP.

Iznad grada se uzdizao gust sivi dim, a zabrinutost je izazvala i pojava crnog dima, koji, kako je istaknuto, "definitivno nije od zelenoga".

Prema fotografijama s terena, vatra se približila na nekoliko stotina metara od poslovne zone Novi Bokanjac.

Na požarištu su djelovala dva kanadera koja su se izmjenjivala u gašenju, no dim nije jenjavao. U međuvremenu su na teren upućena dodatna vatrogasna vozila, a iz Zemunika su podignuta još dva kanadera.

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požar zadar

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