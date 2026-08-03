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VIDEO / Zaustavljeno širenje požara kod Zadra, na terenu i dalje traje gašenje
Požar koji je u ponedjeljak izbio između Bokanjca i deponija u Diklu je lokaliziran, odnosno zaustavljeno je njegovo širenje, no vatrogasci i dalje gase otvoreni plamen na terenu.
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Požar koji je nakon 13 sati izbio na području između Bokanjca i deponija u Diklu stavljen je pod nadzor. Kako je izvijestilo zapovjedništvo Javne vatrogasne postrojbe Zadar, nakon 15 sati smanjen je intenzitet požara te je zaustavljeno njegovo širenje.
Na požarištu je i dalje prisutan otvoreni plamen, a vatrogasci nastavljaju s gašenjem, piše 057.info.
Ranije je zapovjednik JVP Zadar Boris Jović rekao da gori nisko raslinje, ali da je teren na kojem se požar proširio vrlo nepristupačan.
"Stoga će se dignuti snage i DVD Nin", najavio je zapovjednik JVP.
Iznad grada se uzdizao gust sivi dim, a zabrinutost je izazvala i pojava crnog dima, koji, kako je istaknuto, "definitivno nije od zelenoga".
Prema fotografijama s terena, vatra se približila na nekoliko stotina metara od poslovne zone Novi Bokanjac.
Na požarištu su djelovala dva kanadera koja su se izmjenjivala u gašenju, no dim nije jenjavao. U međuvremenu su na teren upućena dodatna vatrogasna vozila, a iz Zemunika su podignuta još dva kanadera.
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