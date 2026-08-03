U Šibeniku pronađena dva skupocjena glisera ukradena u Švedskoj

''Najvažnija poruka prenesena u edukaciji pokazala se točnom u pronalasku dvaju glisera, a to je kontinuirana međunarodna suradnja. Ne samo znanje, već i kontakti stečeni tijekom edukacije bitno su doprinijeli razrješavanju šibenskog slučaja, zasigurno prvog u nizu'', navodi u priopćenju Ravnateljstvo policije.