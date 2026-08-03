OTUĐENA PLOVILA
U Šibeniku pronađena dva skupocjena glisera ukradena u Švedskoj
Šibenska policija je u suradnji sa splitskim policajcima pronašla na području Šibenika dva skupocjena glisera koji su ukradeni 2023. i 2025. godine u Švedskoj, izvijestilo je Ravnateljstvo policije.
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U policiji navode kako je postupanjem utvrđeno da su oznake na gliserima krivotvorene te da ta plovila vrijede oko 220.000 eura.
Ravnateljstvo policije ističe da su policajci koji su pronašli glisere stekli podlogu u znanju na međunarodnoj edukaciji na temu krađa plovila koja se održala u svibnju 2026. godine u Splitu.
Organizator edukacije koja se održava od 2020. godine je FRONTEX, dok je u Splitu domaćin bilo Ravnateljstvo policije.
Sudionici su bili policajci iz više zemalja EU, dok su sudionici iz Hrvatske bili pripadnici policije, carine i lučke kapetanije.
Instruktori, specijalizirani policijski službenici za krađe plovila iz Njemačke, i predavači iz FRONTEX-a su u trodnevnoj edukaciji prenijeli znanja koje su stekli višegodišnjim radom i istraživanjem u ovom zanimljivom i specifičnom području.
''Najvažnija poruka prenesena u edukaciji pokazala se točnom u pronalasku dvaju glisera, a to je kontinuirana međunarodna suradnja. Ne samo znanje, već i kontakti stečeni tijekom edukacije bitno su doprinijeli razrješavanju šibenskog slučaja, zasigurno prvog u nizu'', navodi u priopćenju Ravnateljstvo policije.
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