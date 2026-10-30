PRIVEDEN JE
VIDEO / Skandal u Vrgorcu: Bivši tajnik SDP-a udarao batom za meso po raspelu
Bivši tajnik vrgoračkog SDP-a Slobodan Vujica priveden je nakon što je na društvenim mrežama objavio snimku na kojoj batom za meso uništava raspelo, a zbog remećenja javnog reda i mira kažnjen je novčanom kaznom.
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Slobodan Vujica, nekadašnji tajnik vrgoračkog SDP-a, a danas zaposlenik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrgorac, posljednjih je tjedana pozornost privlačio svojim objavama na društvenim mrežama. Jedna od njih posebno je zabrinula javnost, zbog čega je intervenirala Postaja granične policije Vrgorac, piše Slobodna Dalmacija.
Vujica je 27. listopada na društvenoj mreži objavio snimku na kojoj batom za meso udara po raspelu i uništava križ s prikazom raspetog Isusa Krista. Pritom je izgovarao:
"Ko je bija Isus Krist prije dvi iljade godina, ja ili vi? Ko je bija? Ko je bija? Ajde recite, ko je bija?"
Vrgoračka policija privela ga je u postaju, a potom je protiv njega Općinskom sudu u Metkoviću podnijela optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira.
Sutkinja Stanka Obradović provela je žurni postupak i izrekla mu novčanu kaznu od 200 eura.
"Smatram se prorokom"
U svojoj obrani Vujica je rekao da razumije navode iz optužnog akta, ali da nije imao namjeru vrijeđati niti omalovažavati moralne osjećaje građana. Pojasnio je i da se incident dogodio u Veljacima, selu pokraj Ljubuškog u Bosni i Hercegovini.
Dodao je da se, prema Bibliji, smatra prorokom, da je kršćanin te da mu je Bog dao svjedočanstvo.
Policija ga je zadržala u pritvoru od 29. listopada u 13.30 sati do početka suđenja, 30. listopada u 8 sati. Zbog toga mu je izrečena i dodatna novčana kazna od 120,36 eura, piše Slobodna Dalmacija.
Vujica je presudu objavio na svojim profilima na društvenim mrežama.
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