Oglas

vrijeme za beneficirani

VIDEO / Hitnjaci lopatama čistili snijeg u Zagrebu

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 18:40
hitna na snijegu
Screenshot / Facebook @Hitna194

Na Facebook stranici "Hitna uživo 194" objavljene su snimke koje prikazuju djelatnike hitne medicinske pomoći kako se probijaju kroz snijeg, nerijetko i sami čisteći ceste lopatama kako bi došli do onih kojima je pomoć potrebna.

Oglas

Posebno se istaknula snimka sa zagrebačkog područja koja je objavljena jučer.

Neki su u komentarima upućivali riječi podrške i zahvale medicinskim timovima, drugi su pak kritizirali nadležne gradske službe: "Rade svoj posao, spašavaju ljude i još moraju snijeg čistiti da dođu do pacijenta. Nadam se da ministrica Hrstić ovo gleda i mnoge snimke gdje u hitnim zdravstvenim službama djelatnici čiste snijeg da bi uopće mogli izaći na teren."

"Koji je ovo vrag? Pa je li ovo normalno? Pa dajte se bunite gradu i državi! Pa da oni ne mogu malu ralicu dezignirati za tih par naših bolnica, to je tragedija. Užas!"

"Gdje su i što rade zimske službe koje primaju plaću, a ne odrađuju svoj posao."

"Ovo nisam nikad vidjela - da hitna služba čisti snijeg. To nije njihov posao", samo su neki od komentara.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
hitna u zagrebu snijeg u zagrebu čišćenje snijega

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ