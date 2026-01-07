VIDEO / Hitnjaci lopatama čistili snijeg u Zagrebu

Na Facebook stranici "Hitna uživo 194" objavljene su snimke koje prikazuju djelatnike hitne medicinske pomoći kako se probijaju kroz snijeg, nerijetko i sami čisteći ceste lopatama kako bi došli do onih kojima je pomoć potrebna.
Posebno se istaknula snimka sa zagrebačkog područja koja je objavljena jučer.
Neki su u komentarima upućivali riječi podrške i zahvale medicinskim timovima, drugi su pak kritizirali nadležne gradske službe: "Rade svoj posao, spašavaju ljude i još moraju snijeg čistiti da dođu do pacijenta. Nadam se da ministrica Hrstić ovo gleda i mnoge snimke gdje u hitnim zdravstvenim službama djelatnici čiste snijeg da bi uopće mogli izaći na teren."
"Koji je ovo vrag? Pa je li ovo normalno? Pa dajte se bunite gradu i državi! Pa da oni ne mogu malu ralicu dezignirati za tih par naših bolnica, to je tragedija. Užas!"
"Gdje su i što rade zimske službe koje primaju plaću, a ne odrađuju svoj posao."
"Ovo nisam nikad vidjela - da hitna služba čisti snijeg. To nije njihov posao", samo su neki od komentara.
