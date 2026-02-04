Oglas

nova pravila u trgovinama

VIDEO / Inspektor Vlajčić u kontroli dućana: Hodao s povećalom, evo što je gledao

N1 Info
04. velj. 2026. 14:25
david vlajčić
screenshot/x

Prošlo je mjesec dana otkako su stupila nova pravila prema kojima trgovci moraju uz cijene voća i povrća istaknuti i zemlju porijekla.

U kontrolu je stigao i ministar poljoprivrede David Vlajčić. U jednoj trgovini se pojavio s povećalom u ruci kako bi provjerio drže li se trgovci novih pravila.

"Osobno sam provjerio kako u trgovinama sada izgleda označavanje zemlje podrijetla. Povećalo za sitna slova nije mi trebalo"; napisao je uz video.

Povećao mu je ipak trebalo kako bi vidio šifru proizvoda na vagi.

"Pravilnik je stupio na snagu prvim danom ove godine, a građani su zadovoljni jer sada svjesnije donose odluke o kupnji", dodao je ministar.

Podsjetimo, pravilnik o tržišnim standardima i utvrđivanju pravila o kontrolama usklađenosti s tržišnim standardima za sektor voća i povrća, određene prerađene proizvode od voća i povrća te sektor banana stupio je na snagu 1. siječnja. Propisuje da naziv zemlje porijekla mora biti iste boje i veličine kao i cijena.

Trgovci koji se toga ne pridržavaju prijete im kazne od 3980 do 6630 eura za pravne osobe, a odgovorna osoba uz to može biti kažnjena s dodatnih 660 do 1320 eura.

Teme
David Vlajčić trgovine voće i povrće

