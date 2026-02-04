VIDEO / Inspektor Vlajčić u kontroli dućana: Hodao s povećalom, evo što je gledao

Prošlo je mjesec dana otkako su stupila nova pravila prema kojima trgovci moraju uz cijene voća i povrća istaknuti i zemlju porijekla.
U kontrolu je stigao i ministar poljoprivrede David Vlajčić. U jednoj trgovini se pojavio s povećalom u ruci kako bi provjerio drže li se trgovci novih pravila.
"Osobno sam provjerio kako u trgovinama sada izgleda označavanje zemlje podrijetla. Povećalo za sitna slova nije mi trebalo"; napisao je uz video.
Osobno sam provjerio kako u trgovinama sada izgleda označavanje zemlje podrijetla 🛒— David Vlajčić (@david_vlajcic) February 4, 2026
Povećalo za sitna slova nije mi trebalo 🔍
Pravilnik je stupio na snagu prvim danom ove godine, a građani su zadovoljni jer sada svjesnije donose odluke o kupnji 🤝 pic.twitter.com/teUTvaqViV
Povećao mu je ipak trebalo kako bi vidio šifru proizvoda na vagi.
"Pravilnik je stupio na snagu prvim danom ove godine, a građani su zadovoljni jer sada svjesnije donose odluke o kupnji", dodao je ministar.
Podsjetimo, pravilnik o tržišnim standardima i utvrđivanju pravila o kontrolama usklađenosti s tržišnim standardima za sektor voća i povrća, određene prerađene proizvode od voća i povrća te sektor banana stupio je na snagu 1. siječnja. Propisuje da naziv zemlje porijekla mora biti iste boje i veličine kao i cijena.
Trgovci koji se toga ne pridržavaju prijete im kazne od 3980 do 6630 eura za pravne osobe, a odgovorna osoba uz to može biti kažnjena s dodatnih 660 do 1320 eura.
