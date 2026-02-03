Oglas

HZMO objavio kada kreće isplata mirovina za siječanj: Više od 200 tisuća korisnika će dobiti veću svotu

N1 Info
03. velj. 2026. 11:25
Euro
Ilustracija / Unsplash

U petak 6. veljače 2026. počinje isplata mirovina za siječanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredio novu, povećanu svotu invalidske mirovine (ostvarene prema općem ili posebnom propisu) za 218.284 korisnika, sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 96/25 – ZOMO) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2026.

Naime, mirovinski faktor za izračun invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti i invalidske mirovine prevedene u starosnu mirovinu umjesto dosadašnjih 1,0 iznosi 1,1, a za izračun invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti umjesto dosadašnjih 0,8 iznosi 0,9.

Primjenom novih mirovinskih faktora ostvareno je prosječno povećanje invalidskih mirovina u iznosu od 72 eura.

Također, prema odredbama ZOMO-a od 1. siječnja 2026., korisnicima prijevremene starosne mirovina ukida se smanjenje polaznog faktora, tzv. penalizacije za prijevremeno umirovljenje od prvog dana idućeg mjeseca u kojem je korisnik mirovine navršio 70 godina života.

HZMO će odrediti mirovinu bez smanjenja polaznog faktora po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, najkasnije do 31. ožujka 2026. Isplata uvećanih mirovina planira se i ranije od zakonski definiranog roka, o čemu će pravovremeno informirati javnost.

Nakon što se donese Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2026., novo određene invalidske mirovine i prijevremene starosne mirovine, bit će usklađene prema novoj aktualnoj vrijednosti mirovine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr.

HZMO mirovine umirovljenici

