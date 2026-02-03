HZMO objavio kada kreće isplata mirovina za siječanj: Više od 200 tisuća korisnika će dobiti veću svotu

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odredio novu, povećanu svotu invalidske mirovine (ostvarene prema općem ili posebnom propisu) za 218.284 korisnika, sukladno odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (NN 96/25 – ZOMO) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2026.