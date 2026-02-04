U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i Mia Kovačić. Reagirala voditeljica

Napominje da joj je žao što je niti jedan medij prije objave njezina imena u kontekstu komunikacije trećih osoba s kojima nema nikakve veze nije kontaktirao. ''Na ovaj način nanosi mi se šteta, a ovakve objave ne mogu se smatrati izvještavanjem u javnom interesu i postupanjem medija u dobroj vjeri'', zaključila je.