U mailovima poslanim Epsteinu spominje se i Mia Kovačić. Reagirala voditeljica

U objavljenim dokumentima o Jeffreyju Epsteinu našli su se i mailovi koje je osuđeni seksualni prijestupnik izmjenjivao s Hrvatom Borisom Nikolićem. U njima se spominje poznata voditeljica Mia Kovačić, koja odbacuje svaku povezanost.
Među tisućama mailova našli su se i oni u kojima hrvatski liječnik i investitor te savjetnik Billa Gatesa Boris Nikolić spominje voditeljicu Miju Kovačić te hrvatske modne agencije.
Mailovi su poslani Jeffreyju Epsteinu u siječnju 2014. godine. U jednom naslovljenom "prijateljica moga brata" poslao mu je poveznicu na članak u Jutarnjem listu u kojem se spominje sudski spor voditeljice, tadašnje manekenke Mije Kovačić. ''Her name is Mia Kovacic - a model in Zagreb'' (Njezino ime je Mia Kovačić - manekenka iz Zagreba), pisalo je u mailu.
Reakcija Mije Kovačić
''Iz medija sam doznala da se moje ime spominje u e-mailovima iz slučaja Jeffreyja Epsteina. Uopće ne poznajem osobe uključene u taj slučaj niti sam znala da se moje ime dijeli ili komentira u tuđoj privatnoj korespondenciji'', rezolutno je poručila Mia Kovačić za Dnevnik.hr.
Napominje da joj je žao što je niti jedan medij prije objave njezina imena u kontekstu komunikacije trećih osoba s kojima nema nikakve veze nije kontaktirao. ''Na ovaj način nanosi mi se šteta, a ovakve objave ne mogu se smatrati izvještavanjem u javnom interesu i postupanjem medija u dobroj vjeri'', zaključila je.
