VIDEO | Jako nevrijeme pogodilo Split, snimljena ogromna pijavica!

Podijeli :

Screenshot

Grad Split i njegovu širu okolicu iza podneva je zahvatilo nevrijeme uglavnom praćeno snažnom kišom, jakom grmljavinom i brojnim pijavicama, no, srećom, za sada nema ozlijeđenih osoba ni šteta na objektima.

Treći dan zaredom područje cijelog Jadrana je pod utjecajem jake sredozemne ciklone, a u srijedu je njezin centar pozicioniran iznad sjevernog Jadrana.

VIDEO Pijavice u Istri i na Kvarneru, u Zagrebu zaustavljena žičara Posljedice nevremena: Pijavica odnijela krovove, ženu udario grom, umro kupač…

Današnja ciklona ima neka obilježja izvantropske oluje, rekao je Hini Rade Popadić iz Crometea.

“Oblaci te iste ciklone utječu na vrijeme u Dalmaciji, a osobito je zanimljivo bilo na splitskom području iza 12 sati. Prva dva dana su pijavice zabilježene na sjevernom Jadranu, međutim srijeda je donijela najviše pijavica splitskom akvatoriju. Na splitskom ih je području tako bilo barem desetak, što je neobično”, tvrdi Popadić.

Radarska snimka Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) otkrila je da je oblak iznad Splita bio visok čak 12 kilometara, a o tome koliko je taj oblak bio lokalnog karaktera govori i podatak da je u zapadnom dijelu grada do 13 sati u srijedu palo 35 litara kiše. U isto vrijeme na istoku Splita nije pala ni kap kiše.

Popadić tvrdi da će kolovoz na cijelom Jadranu biti klasificiran kao iznimno kišan mjesec, a bit će i nešto hladniji od višegodišnjeg prosjeka.

Nestabilno vrijeme je blizu kraja, to znači do četvrtka. Na moru će biti nestabilnosti u četvrtak do jutra ili na jugu Dalmacije do sredine dana.

“Već u četvrtak ćemo vidjeti djelomično smirivanje vremena, a od petka potpuno, tako da će petak, subota i nedjelja biti sunčani. A dobra vijest za ljubitelje topline je da će u nedjelju temperature u cijeloj Dalmaciji prelaziti 30 stupnjeva. Nema povratka velikim vrućinama”, zaključio je Popadić.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) grada Splita nisu imali pozive za intervencijom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.