VIDEO / Meteotsunami na Hvaru: More prodiralo do prvih vrata, potom se naglo povuklo, brodice dodirivale dno

Spomenuto nevrijeme ušlo je navečer nad more sjevernog i dijela srednjeg Jadrana. Sreća je s ovim sustavom da se njegova najveća snaga istrošila nad otvorenom morem, ali je ipak bilo opasnih situacija. Primjerice, na krajnjem jugu Istre meteo postaja DHMZ-a izmjerila je udar od 30 m/s, a na Lošinju 32 m/s, javlja Dalmacija Danas.