nevrijeme na jadranu
VIDEO / Meteotsunami na Hvaru: More prodiralo do prvih vrata, potom se naglo povuklo, brodice dodirivale dno
U srijedu navečer jako nevrijeme zahvatilo je otvoreno more sjevernog i dijela srednjeg Jadrana. Sustav grmljavinskih oblaka još se popodne razvio nad sjevernom Italijom gdje je mjestimice bilo jakog nevremena s tučom čija su zrna dosezala promjer do 8 centimetara.
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Spomenuto nevrijeme ušlo je navečer nad more sjevernog i dijela srednjeg Jadrana. Sreća je s ovim sustavom da se njegova najveća snaga istrošila nad otvorenom morem, ali je ipak bilo opasnih situacija. Primjerice, na krajnjem jugu Istre meteo postaja DHMZ-a izmjerila je udar od 30 m/s, a na Lošinju 32 m/s, javlja Dalmacija Danas.
U isto vrijeme olujnih udara bilo je na cijelom zadarskom arhipelagu. Deset intervencija zbog pada grada i stabala imali su zadarski vatrogasci, a jedna jedrilica je prevrnula na samoj rivi.
Na mnogim područjima sjevernog i osobito srednjeg Jadrana zabilježena je pojava naglih promjena razine mora. Šćiga ili seš pojavila se od Istre do srednjodalmatinskih otoka. More se prvo izlili na rivu u Puli, a ista je pojava zabilježena na nižim dijelovima obale u Zadru.
Oko 23 sata izražena plima preko 30 centimetara mora pogodila je Stari Grad, da bi se potom more naglo spustilo oko 60 centimetara ispod normalne razine pa su brodice ostale suhe.
Ova pojava se posljednjih petnaestak godina također naziva tsunami i uvjetovana je mikro promjenama tlaka zraka koji izazivaju oscilacije u razini mora koje se najviše osjete u izduženim i plitkim uvalama, osobito ako su okrenute prema smjeru dolaska vala, kao što je to slučaj u Starome Gradu.
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