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VIDEO / Snažna oluja paralizirala istočnu obalu SAD-a: Ulice pod vodom, otkazuju se letovi, koncerti

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N1 Info
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26. ruj. 2026. 09:37
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b227wl
ChicagoMWeather/X

Snažna oluja pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država i izazvala velike probleme u prometu, otkazivanje sportskih događaja i glazbenih festivala.

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Riječ je o snažnom nor'easteru (Sjeveroistočni ciklon), vrsti oluje karakterističnoj za istočnu obalu SAD-a, koja bi tijekom petka trebala dodatno ojačati.

Oluja se počela kretati prema sjeveru duž istočne obale, zbog čega se milijuni Amerikanaca pripremaju za moguće poplave, snažne vjetrove i nestanke električne energije, piše The U.S. Sun.

Očekuje se da će nor'easter u petak dodatno ojačati te tijekom sljedeća 72 sata donijeti obilne oborine u više saveznih država, uključujući New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut i Rhode Island.

Outer Banks u Sjevernoj Karolini i srednji dio atlantske obale već su pogodili snažni vjetrovi, poplave izazvane visokom plimom i erozija plaža. Meteorolozi upozoravaju da će najgore posljedice oluje osjetiti Nova Engleska.

U Bostonu se očekuju neke od najvećih količina oborina, približno 76 do 127 milimetara kiše. U Hartfordu u Connecticutu u unutrašnjosti se očekuje između 51 i 89 milimetara.

Upozorenja za putovanja već su na snazi u New Yorku, gdje bi moglo pasti između 51 i 76 milimetara kiše, dok se u Philadelphiji očekuje između 25 i 51 milimetar.

Guvernerka New Yorka Kathy Hochul proglasila je izvanredno stanje za grad New York, okrug Westchester te okruge Nassau i Suffolk na Long Islandu.

Čak 61 milijun Amerikanaca mogao bi se suočiti s nestancima električne energije.

Otkazani glazbeni festivali i koncerti

Više glazbenih festivala diljem istočne obale moralo je otkazati programe samo dan prije očekivanog dolaska velikog broja posjetitelja.

Godišnji Global Citizen Music Festival trebao se održati u subotu na Great Lawnu u njujorškom Central Parku, no organizatori su u petak objavili da se događaj otkazuje.

To je prvi put u 14-godišnjoj povijesti festivala da je događaj otkazan.

Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta koji se ovog vikenda očekuju u New Yorku otkazan je i festival All Things Go NYC.

Dodatne probleme glazbenoj industriji na istočnoj obali izazvalo je iznenadno otkazivanje koncerata Eda Sheerana u Massachusettsu.

Sheeran (35) je u petak i subotu trebao održati dva koncerta na stadionu Gillette u Foxboroughu u Massachusettsu, no nastupi su otkazani.

Poremećen zračni promet

Nadolazeća oluja već je izazvala velike poremećaje u zračnom prometu diljem istočne obale.

American Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, Delta Air Lines i Southwest Airlines izdali su upozorenja putnicima koji trebaju letjeti kasno u petak i tijekom vikenda.

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