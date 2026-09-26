prijete poplave
VIDEO / Snažna oluja paralizirala istočnu obalu SAD-a: Ulice pod vodom, otkazuju se letovi, koncerti
Snažna oluja pogodila je istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država i izazvala velike probleme u prometu, otkazivanje sportskih događaja i glazbenih festivala.
Riječ je o snažnom nor'easteru (Sjeveroistočni ciklon), vrsti oluje karakterističnoj za istočnu obalu SAD-a, koja bi tijekom petka trebala dodatno ojačati.
Oluja se počela kretati prema sjeveru duž istočne obale, zbog čega se milijuni Amerikanaca pripremaju za moguće poplave, snažne vjetrove i nestanke električne energije, piše The U.S. Sun.
Očekuje se da će nor'easter u petak dodatno ojačati te tijekom sljedeća 72 sata donijeti obilne oborine u više saveznih država, uključujući New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut i Rhode Island.
Outer Banks u Sjevernoj Karolini i srednji dio atlantske obale već su pogodili snažni vjetrovi, poplave izazvane visokom plimom i erozija plaža. Meteorolozi upozoravaju da će najgore posljedice oluje osjetiti Nova Engleska.
U Bostonu se očekuju neke od najvećih količina oborina, približno 76 do 127 milimetara kiše. U Hartfordu u Connecticutu u unutrašnjosti se očekuje između 51 i 89 milimetara.
Surf City NJ is starting to get the Nor’Easter, this is going to be a bad one. The Full moon tomorrow night with have maximum tidal surge.— Moni 💕 (@MoniFunGirl) September 26, 2026
The storm is going to stall for a long time raining and high surf driven by high winds. pic.twitter.com/rtd0VfdCbX
Upozorenja za putovanja već su na snazi u New Yorku, gdje bi moglo pasti između 51 i 76 milimetara kiše, dok se u Philadelphiji očekuje između 25 i 51 milimetar.
Guvernerka New Yorka Kathy Hochul proglasila je izvanredno stanje za grad New York, okrug Westchester te okruge Nassau i Suffolk na Long Islandu.
Čak 61 milijun Amerikanaca mogao bi se suočiti s nestancima električne energije.
Otkazani glazbeni festivali i koncerti
Više glazbenih festivala diljem istočne obale moralo je otkazati programe samo dan prije očekivanog dolaska velikog broja posjetitelja.
🚨 2–4 FEET OF WATER FLOODS SURF CITY, NJ 🌊— Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) September 26, 2026
2–4 feet of water is flooding roadways and entering homes in Surf City, New Jersey, as coastal/storm-surge flooding from Manahawkin Bay continues pushing water into Long Beach Island. 🌊🏠🚗
📩 Licensing: [email protected]… pic.twitter.com/qxPQfhQ5YW
Godišnji Global Citizen Music Festival trebao se održati u subotu na Great Lawnu u njujorškom Central Parku, no organizatori su u petak objavili da se događaj otkazuje.
To je prvi put u 14-godišnjoj povijesti festivala da je događaj otkazan.
Zbog ekstremnih vremenskih uvjeta koji se ovog vikenda očekuju u New Yorku otkazan je i festival All Things Go NYC.
Dodatne probleme glazbenoj industriji na istočnoj obali izazvalo je iznenadno otkazivanje koncerata Eda Sheerana u Massachusettsu.
Sheeran (35) je u petak i subotu trebao održati dva koncerta na stadionu Gillette u Foxboroughu u Massachusettsu, no nastupi su otkazani.
Poremećen zračni promet
Nadolazeća oluja već je izazvala velike poremećaje u zračnom prometu diljem istočne obale.
American Airlines, JetBlue Airways, United Airlines, Delta Air Lines i Southwest Airlines izdali su upozorenja putnicima koji trebaju letjeti kasno u petak i tijekom vikenda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare