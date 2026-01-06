VIDEO / Snažno nevrijeme pogodilo Knin: Vjetar, tuča i led lome stabla

U jednom kninskom kvartu stablo je palo na parkirani automobil, no prema trenutačno dostupnim informacijama nema ozlijeđenih.
Oglas
Snažno nevrijeme pogodilo je Knin, gdje olujni vjetar, obilna kiša i tuča uzrokuju velike poteškoće u prometu i svakodnevnom funkcioniranju grada.
Na više lokacija srušena su stabla, a na cestama se zadržao sloj leda debeo oko pet do šest centimetara, što u kombinaciji s jakim vjetrom i kišom znatno otežava kretanje.
U jednom kninskom kvartu stablo je palo na parkirani automobil, no prema trenutačno dostupnim informacijama nema ozlijeđenih, piše Slobodna Dalmacija.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas