Oglas

ZA SADA NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO / Snažno nevrijeme pogodilo Knin: Vjetar, tuča i led lome stabla

author
N1 Info
|
06. sij. 2026. 20:34
Knin
Zvonimir Barisin/PIXSELL

U jednom kninskom kvartu stablo je palo na parkirani automobil, no prema trenutačno dostupnim informacijama nema ozlijeđenih.

Oglas

Snažno nevrijeme pogodilo je Knin, gdje olujni vjetar, obilna kiša i tuča uzrokuju velike poteškoće u prometu i svakodnevnom funkcioniranju grada.

Na više lokacija srušena su stabla, a na cestama se zadržao sloj leda debeo oko pet do šest centimetara, što u kombinaciji s jakim vjetrom i kišom znatno otežava kretanje.

U jednom kninskom kvartu stablo je palo na parkirani automobil, no prema trenutačno dostupnim informacijama nema ozlijeđenih, piše Slobodna Dalmacija.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
knin nevrijeme

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ