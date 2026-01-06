Oglas

u slučaju mirovnog sporazuma

VIDEO / UK i Francuska potpisali deklaraciju o raspoređivanju snaga u Ukrajini, Merz: Ništa nije isključeno

N1 Info
06. sij. 2026. 20:09
pariška deklaracija
Benoit Tessier / REUTERS

Downing Street 10 objavio je priopćenje nakon što su Keir Starmer, Emmanuel Macron i Volodimir Zelenski potpisali deklaraciju namjere prije konferencije za novinare u Parizu.

Deklaracija namjere

"Ovo je Deklaracija namjere o raspoređivanju snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma. Riječ je o ključnom dijelu naše čvrste i dugoročne predanosti pružanju potpore Ukrajini.

Multinacionalne snage za Ukrajinu” djelovat će kao snage odvraćanja i osiguranja, s ciljem jačanja sigurnosnih jamstava te sposobnosti Ukrajine da se vrati miru i stabilnosti, kroz potporu obnovi vlastitih oružanih snaga", napisali su u zajedničkoj izjavi Starmer, Macron i Zelenski.

Potpisivanje deklaracije otvara put uspostavi pravnog okvira koji će omogućiti djelovanje francuskih i britanskih snaga na ukrajinskom teritoriju, osiguravanje ukrajinskog zračnog prostora i mora te izgradnju oružanih snaga spremnih za budućnost, piše Sky.

U današnjim razgovorima detaljnije se raspravljalo i o mehanizmima raspoređivanja snaga na terenu. Uz planove za uspostavu koordinacijskog centra, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska će nakon prekida vatre uspostaviti i „vojna središta” diljem Ukrajine kako bi se omogućilo raspoređivanje snaga te izgradili zaštićeni objekti za oružje i vojnu opremu u svrhu potpore obrambenim potrebama Ukrajine.

Merz: Novi sporazum je „zajednički uspjeh” Europe, Ukrajine i SAD-a

„Ova nova godina počinje točno onako kako je završila stara – intenzivnom mirovnom diplomacijom za Ukrajinu”, rekao je.

„U trokutu Europljana, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država nadogradili smo napredak koji smo postigli prošle godine u Berlinu.Ovo je zajednički uspjeh.”

Merz kaže da SAD i koalicija imaju „isti strateški cilj”.

„Danas smo se usredotočili na doprinos koji bi Europa i njezini partneri, nakon primirja, mogli dati Ukrajini”, dodao je. "Kao koalicija voljnih, preuzet ćemo svoju odgovornost.”

"Njemačka bi mogla imati prisutnost u susjednoj NATO zemlji uz Ukrajinu godinu dana nakon eventualnog budućeg prekida vatre", rekao je Merz, a prenosi Sky.

„Za sada bih rekao da ništa nije isključeno.”

Premijer Plenkovi

