Downing Street 10 objavio je priopćenje nakon što su Keir Starmer, Emmanuel Macron i Volodimir Zelenski potpisali deklaraciju namjere prije konferencije za novinare u Parizu.
Deklaracija namjere
"Ovo je Deklaracija namjere o raspoređivanju snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma. Riječ je o ključnom dijelu naše čvrste i dugoročne predanosti pružanju potpore Ukrajini.
„Multinacionalne snage za Ukrajinu” djelovat će kao snage odvraćanja i osiguranja, s ciljem jačanja sigurnosnih jamstava te sposobnosti Ukrajine da se vrati miru i stabilnosti, kroz potporu obnovi vlastitih oružanih snaga", napisali su u zajedničkoj izjavi Starmer, Macron i Zelenski.
Zelensky, Macron & Starmer sign declaration of intent to deploy multinational forces from France, UK & other Western countries in Ukraine after end of war. Carney says that Canadian forces deployment is possibility. Russia stated that this is red line. pic.twitter.com/nyzbTJu4CL— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) January 6, 2026
Potpisivanje deklaracije otvara put uspostavi pravnog okvira koji će omogućiti djelovanje francuskih i britanskih snaga na ukrajinskom teritoriju, osiguravanje ukrajinskog zračnog prostora i mora te izgradnju oružanih snaga spremnih za budućnost, piše Sky.
U današnjim razgovorima detaljnije se raspravljalo i o mehanizmima raspoređivanja snaga na terenu. Uz planove za uspostavu koordinacijskog centra, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska će nakon prekida vatre uspostaviti i „vojna središta” diljem Ukrajine kako bi se omogućilo raspoređivanje snaga te izgradili zaštićeni objekti za oružje i vojnu opremu u svrhu potpore obrambenim potrebama Ukrajine.
Merz: Novi sporazum je „zajednički uspjeh” Europe, Ukrajine i SAD-a
„Ova nova godina počinje točno onako kako je završila stara – intenzivnom mirovnom diplomacijom za Ukrajinu”, rekao je.
„U trokutu Europljana, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država nadogradili smo napredak koji smo postigli prošle godine u Berlinu.Ovo je zajednički uspjeh.”
Merz kaže da SAD i koalicija imaju „isti strateški cilj”.
„Danas smo se usredotočili na doprinos koji bi Europa i njezini partneri, nakon primirja, mogli dati Ukrajini”, dodao je. "Kao koalicija voljnih, preuzet ćemo svoju odgovornost.”
"Njemačka bi mogla imati prisutnost u susjednoj NATO zemlji uz Ukrajinu godinu dana nakon eventualnog budućeg prekida vatre", rekao je Merz, a prenosi Sky.
„Za sada bih rekao da ništa nije isključeno.”
