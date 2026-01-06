U današnjim razgovorima detaljnije se raspravljalo i o mehanizmima raspoređivanja snaga na terenu. Uz planove za uspostavu koordinacijskog centra, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska će nakon prekida vatre uspostaviti i „vojna središta” diljem Ukrajine kako bi se omogućilo raspoređivanje snaga te izgradili zaštićeni objekti za oružje i vojnu opremu u svrhu potpore obrambenim potrebama Ukrajine.