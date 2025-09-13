Oglas

VIDEO / Pogledajte najveću združnu vojnu vježbu Borbena moć 25

N1 Info
13. ruj. 2025. 13:24
vojna vježba Borbena moć 25
Screenshot / MORH

U tijeku je najveća združena vojna vježba Oružanih snaga RH - Borbena moć 25, provodi se u kopnenoj i zračnoj domeni vojnog poligona "Eugen Kvaternik" kod Slunja te na pomorskom vojnom poligonu Žirje, a trajat će do 19. rujna, izvijestili su iz Ministarstva obrane (MORH).

Trajat će do 19. rujna

To je od 2018. godine najveća združena vojna vježba, počela je 12. rujna i trajat će do 19. rujna, navodi se u priopćenju.

Sveobuhvatni proces vojnog planiranja kulminirat će 17. rujna na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" demonstracijom sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava uvedenih u operativnu uporabu u posljednjih godinu dana.

Sinkronizacijom borbenog djelovanja kopnenih, pomorskih i zračnih sredstava pokazat će se uvježbanost pripadnika Hrvatske vojske i manevarsko-borbene sposobnosti tehnike za izvršenje temeljne misije Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Dan za medije gdje će biti prikazan najatraktivniji dio vježbe planiran je u srijedu, 17. rujna 2025. godine na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja u 11 sati.

MORH VJEŽBA borbena moć oružane snage RH vojna vježba

