Bivša ministrica obrazovanja

Blaženka Divjak: Ne možemo podučavati ni kao prije 10, a kamoli kao prije 50 godina

author
Nina Kljenak
|
12. ruj. 2025. 18:17

Bivša ministrica obrazovanja i profesorica na Fakultetu organizacije i informatike gostovala je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarala o izazovima u obrazovanju.

"Što se cjelodnevne nastave tiče kasno se krenulo s izgradnjom škola, a izostaje razgovor o sadržaju. Ne možemo podučavati kao prije 10, a kamoli kao prije 50 godina.

Nedovoljno se razgovara o umjetnoj inteligenciji, učenici je u prvom redu koriste da skrate put ili da varaju pa izostaje rasprava što takav pristup donosi budućim generacijama jer na ovaj način dobivamo samo kognitivno rasterećenje, postavlja se pitanje što podučavati i što vrednovati, a takva rasprava izostaje s razine Sveučilišta”, naglašava Divjak.

Teme
Blaženka Divjak Cjelodnevna nastava umjetna inteligencija

