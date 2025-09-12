Blaženka Divjak: Ne možemo podučavati ni kao prije 10, a kamoli kao prije 50 godina

Nedovoljno se razgovara o umjetnoj inteligenciji, učenici je u prvom redu koriste da skrate put ili da varaju pa izostaje rasprava što takav pristup donosi budućim generacijama jer na ovaj način dobivamo samo kognitivno rasterećenje, postavlja se pitanje što podučavati i što vrednovati, a takva rasprava izostaje s razine Sveučilišta”, naglašava Divjak.