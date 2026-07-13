Turistica otkrila što ju je dočekalo u apartmanu u Hrvatskoj: "Taj me više neće vidjeti. Sigurno će izgubiti goste"

"Nije bilo ni soli, papra ni ulja. To su osnovne stvari koje gosti inače ne nose sa sobom, a trebale bi se podrazumijevati u svakom apartmanu. I ne, nije nam bilo teško kupiti sve što je trebalo. Otišla sam u trgovinu, kupila sve i čak ostavila za buduće goste. Ali taj apartman mene više neće vidjeti. Zbog nekoliko eura vlasnik će sigurno izgubiti goste u nekoj idućoj sezoni. Zato, dragi iznajmljivači, sve je to vaša reklama – dobra ili loša. Na vama je da odlučite", poručila je.