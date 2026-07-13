Izbila žestoka rasprava
Turistica otkrila što ju je dočekalo u apartmanu u Hrvatskoj: "Taj me više neće vidjeti. Sigurno će izgubiti goste"
Nedavna objava jednog korisnika na Facebooku o tome što bi apartmani u Hrvatskoj trebali nuditi gostima izazvala je veliku pozornost na društvenim mrežama.
Status je prikupio više od 2.000 reakcija, a u komentarima su se razvile rasprave u kojima su brojni korisnici dijelili vlastita iskustva iz apartmana – od pohvala do neugodnih iznenađenja.
Što dobiješ kad platiš 120 eura
Autor objave poručio je kako gosti koji za smještaj plaćaju 120 eura ili više po noćenju ne očekuju samo lijepo uređen interijer i bazen, nego i osjećaj da su dobrodošli, prenosi Fenix Magazin.
Među ostalim, smatra da bi iznajmljivači trebali ostaviti nekoliko kapsula ili praška za perilicu rublja, dovoljno tableta za perilicu posuđa, rezervne vreće za smeće, dodatni set ručnika za dulje boravke, dovoljno toaletnog papira te osnovne namirnice poput soli, papra, šećera, ulja, kave ili čaja. Predlaže i da lozinka za Wi-Fi bude istaknuta na vidljivom mjestu te da gostima budu dostupni metla, lopatica, kuhinjska krpa, spužvica, sredstvo za pranje posuđa i nekoliko kockica leda u zamrzivaču.
Netko ne ostavi niti WC papir
“To su sitnice koje vas koštaju nekoliko eura, a gostu znače jako puno. Lijep apartman privuče rezervaciju, ali upravo ovakve sitnice donose recenzije s 10/10 i goste koji se vraćaju”, napisao je autor objave.
Dodao je i kako se gost “zapita nije li za taj novac jednostavnije odsjesti u hotelu” ako već prvi dan mora u trgovinu po WC papir, vreće za smeće, tablete za perilicu i deterdžent za rublje.
"Pola spužve i to korištene"
U komentarima su se javili brojni korisnici koji su prepričavali što su sve zatekli u apartmanima. Jedna korisnica napisala je da ju je u jednom smještaju dočekalo “pola spužve i to korištene” za pranje posuđa, što je izazvalo niz reakcija i komentara. Drugi su navodili da su u apartmanima ostajali bez toaletnog papira, vreća za smeće ili osnovnih kuhinjskih potrepština, dok su neki istaknuli pozitivna iskustva s domaćinima koji su ih dočekali s kavom, pićem ili lokalnim proizvodima.
U raspravu su se uključili i iznajmljivači. Jedan od njih poručio je kako mu je “tužno” gledati prepucavanje između gostiju i domaćina te istaknuo da ni jednima ni drugima nije lako.
Svima je teško i svi smo nervozniji
“Nije ni turistima lako izdvojiti novac za smještaj, a nije ni nama lako održavati teško stečene nekretnine, pogotovo uz nove zakone i rast troškova. Svima je teško, inflacija je učinila svoje i zato smo svi nervozniji”, napisao je.
Dodao je kako se osobno trudi biti na raspolaganju svojim gostima te da dosad uglavnom ima dobra iskustva i s jedne i s druge strane. Smatra da većina gostiju pokazuje razumijevanje kada se dogode tehnički problemi te zaključuje da mu je žao što se stvara dojam kao da su iznajmljivači i turisti “na suprotnim stranama”, umjesto da jedni druge pokušaju razumjeti.
Svoje iskustvo otkrila i komentatorica koja je napisala kako je njezina obitej nedavno odsjela u apartmanu u kojem nije bilo deterdženta za suđe, papirnatih ubrusa, a za sedam dana boravka ostavljena je samo jedna rola toaletnog papira.
"Nije bilo ni soli, papra ni ulja. To su osnovne stvari koje gosti inače ne nose sa sobom, a trebale bi se podrazumijevati u svakom apartmanu. I ne, nije nam bilo teško kupiti sve što je trebalo. Otišla sam u trgovinu, kupila sve i čak ostavila za buduće goste. Ali taj apartman mene više neće vidjeti. Zbog nekoliko eura vlasnik će sigurno izgubiti goste u nekoj idućoj sezoni. Zato, dragi iznajmljivači, sve je to vaša reklama – dobra ili loša. Na vama je da odlučite", poručila je.
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