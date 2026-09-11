Palo i do 55 litara kiše
VIDEO / Potop u Splitu, ulice pod vodom: "Strašno je, automobil nam je odjednom samo blokirao u vožnji"
Obilna kiša koja je jutros zahvatila Split u kratkom je vremenu stvorila velike probleme na gradskim prometnicama.
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Na pojedinim dijelovima grada palo je i do 55 litara kiše po četvornom metru, a voda se zadržava na brojnim cestama.
Posebno je problematično na Poljičkoj cesti i u Ulici Brune Bušića, gdje su se nakon obilnih oborina stvorile velike količine vode, piše DalmacijaDanas.
"Strašno je, vozili smo se i u jednom trenutko auto je blokirao jer je voda ušla u njega", rekla nam je čitateljica iz Splita.
Semafori također ne rade.
Prizori s gradskih ulica pokazuju posljedice snažnog pljuska koji je nakon dugog razdoblja vrućine i suhog vremena stigao u Split. Ono što je počelo kao dugo očekivano osvježenje vrlo brzo je na pojedinim prometnicama stvorilo probleme.
Prema dostupnim podacima, količina oborina nije bila jednaka u svim dijelovima grada, a mjestimice je izmjereno čak 55 litara kiše po četvornom metru.
Vozačima se stoga savjetuje dodatni oprez, osobito na prometnicama na kojima se nakupila veća količina vode.
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