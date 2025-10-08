troje kandidata
Vinogradska potvrdila da im se vraća Beroš: "Bio je najbolji među prijavljenima na natječaj"
KBC Sestre milosrdnice službeno je u srijedu objavio da je bivši ministar zdravstva i optuženik u aferi "Mikroskop" Vili Beroš dobio posao neurokirurga u toj bolnici u kojoj je radio do svog političkog angažmana.
Izbor potpisao ravnatelj bolnice Tučkar
Povjerenstvo je odabralo Beroša kao najboljeg među prijavljenima na natječaj za novog neurokirurga, a nakon što je u ponedjeljak obavljen razgovor s trojicom kandidata.
Izbor tročlanog povjerenstva, koje je jednoglasno izabralo Vilija Beroša, potpisao je zamjenik ravnatelja bolnice Neven Tučkar.
"Povjerenstvo za odabir kandidata za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, nakon obavljenih razgovora sa svim prijavljenim kandidatima, predložilo je izbor prof. prim. Vilija Beroša, dr. med. Navedeni prijedlog Povjerenstva prihvatio je zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, doc. dr. sc. Neven Tučkari donio odluku o odabiru kandidata", priopćeno je iz bolnice.
Svi kandidati bit će obaviješteni o odabiru kandidata i imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objave obavijesti o odluci.
Raspidan 30. srpnja, završio 14. kolovoza
Natječaj je raspisan 30. srpnja, a završen je 14. kolovoza. Međutim, izbor kandidata do sada je kasnio jer bolnica dugo nije uspijevala osnovati povjerenstvo koje bi donijelo odluku.
Beroš je po odlasku iz Vlade iskoristio tzv. dužnosničku povlasticu "6+6“, kojom je šest mjeseci primao punu, a zatim još šest mjeseci polovicu ministarske plaće. Iako mu ugovor u bolnici formalno nije bio raskinut, Ministarstvo pravosuđa i uprave naknadno je potvrdilo da mu je radni odnos prestao po sili zakona, pa se na natječaj prijavio kao i ostali kandidati.
Afera Mikroskopi - optužnica o primanju 75 tisuća eura
Cijeli postupak odvijao se u sjeni sudskog procesa u kojem je protiv Beroša podignuta optužnica zbog sumnje da je, kao ministar zdravstva, primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun navodno oštećen za 740.000 eura.
U aferi "Mikroskop“ prvookrivljeni poduzetnik Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Novica i Nikola te srbijanski poduzetnik Saša Pozder priznali su krivnju i nagodili se s tužiteljstvom krajem rujna, nakon čega su osuđeni na zatvorske i novčane kazne.
O osnovanosti optužnice protiv Beroša te ostalih suoptuženih – bivšeg ravnatelja Dječje bolnice Goran Roića, nekadašnjeg predstojnika Klinike za neurologiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimira Rotima i Tome Pavića iz HZZO-a – odlučivat će zagrebački Županijski sud u studenome.
Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, komentirajući danas Berošev povratak na posao neurokirurga u Vinogradskoj, istaknuo je kako Beroša smatra vrhunskim neurokirurgom i podsjetio na presumpciju nevinosti.
Na pitanje bi li mu se prepustio na operaciji, s obzirom na to da Beroš dulje vrijeme nije operirao, odgovorio je da bi bez problema, jer vjeruje u njegove sposobnosti i stručnost.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare