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PIOTVRĐENE INFEKCIJE

Dvije osobe iz Zagorja zaražene virusom Zapadnog Nila, provode se mjere protiv komaraca

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Hina
|
01. ruj. 2026. 15:21
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Mithil Girish/Unsplash

Dvije osobe s područja Krapinsko-zagorske županije (KZŽ) zaražene su virusom Zapadnog Nila, podaci su županijskog Zavoda za javno zdravstvo, objavila je u utorak Krapinsko-zagorska županija.

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Odjel za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo KZŽ obavlja epidemiološki izvid i obradu vezanu uz zaražene osobe, a u suradnji sa sanitarnom inspekcijom nalaže žurnu provedbu protuepidemijskih mjera, koje uključuju dezinsekciju komaraca u okolini boravka osobe u vrijeme inkubacije bolesti.

„Mjere obuhvaćaju suzbijanje razvojnih oblika komaraca u vodama (larvicidne mjere), a prema procijenjenoj potrebi nalaže se i provedba dezinsekcije odraslih (letećih) jedinki komaraca (adulticidne mjere)”, ističe se.

Riječ je o bolesti koja se primarno prenosi ubodom zaraženog komaraca i kod koje velika većina zaraženih osoba, odnosno 70 do 80 posto, ne razvije simptome, dok se kod najvećeg dijela preostalih manifestira u blažem obliku nalik gripu. U vrlo malom postotku slučajeva, manje od jedne osobe na 100 oboljelih, dolazi do razvoja teških neuroloških komplikacija poput meningitisa, meningoencefalitisa i encefalitisa.

U Hrvatskoj je dosad zaprimljeno sedam prijava infekcije virusom Zapadnog Nila što je, prema riječima stručnjaka, uobičajen obrazac pojavljivanja infekcija u Hrvatskoj.

Teme
komarci mjere protiv komaraca virus zapadnog nila zagorje

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