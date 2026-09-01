Dvije osobe iz Zagorja zaražene virusom Zapadnog Nila, provode se mjere protiv komaraca

Riječ je o bolesti koja se primarno prenosi ubodom zaraženog komaraca i kod koje velika većina zaraženih osoba, odnosno 70 do 80 posto, ne razvije simptome, dok se kod najvećeg dijela preostalih manifestira u blažem obliku nalik gripu. U vrlo malom postotku slučajeva, manje od jedne osobe na 100 oboljelih, dolazi do razvoja teških neuroloških komplikacija poput meningitisa, meningoencefalitisa i encefalitisa.