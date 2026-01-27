Možemo! objavio dokumentarac o Domovinskom ratu: Ovi veterani danas su protiv ekstremnih simbola i pokliča

Baš zato, veterani svjedoče u ovom filmu svoje uvjerenje da je velika većina branitelja u rat krenula kako bi obranila svoje obitelji, svoje gradove i svoju zemlju. Borili su se za slobodu, demokraciju i dostojanstvo, a ne za ekstremne simbole, ideologije ili pokliče. Manipulacije koje pokušava Domovinski rat prikazati kao nastavak ideologije NDH ne samo da je duboko pogrešna, nego i vrijeđa sve veterane koji su čista srca stali u obranu Hrvatske, poručuju iz platforme.