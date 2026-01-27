Možemo! objavio dokumentarac o Domovinskom ratu: Ovi veterani danas su protiv ekstremnih simbola i pokliča

U kratkom filmu 'Branili smo slobodu' u režiji Timyija Šareca, branitelji koji su ujedno članovi stranke Možemo! jasno daju do znanja da nisu svi branitelji podupiratelji povijesnog revizionizma te ima i onih koji se protive pokušajima legitimacije fašističkog pozdrava 'Za dom spremni'.
Dokumentarac je nastao kao svjedočanstvo, iz potrebe veterana, članova stranke Možemo!, da ujesen prošle godine javno odgovore na pokušaje povijesnog revizionizma i pokušaje legitimacije ustaškog pozdrava. Veterani u ovom filmu odgovaraju na stvoren dojam u javnosti o homogenosti braniteljske populacije, o glasnoj manjini koja pokušava monopolizirati braniteljsku populaciju stvarajući atmosferu straha i zastrašivanja drugih i drugačijih. Ovaj film je i odgovor na pokušaje smanjivanja prostora slobode i nametanja određenog viđenja našeg društva i svijeta kao jedinog pravog a sve druge iz takvog svijeta istjerat i ušutkat, poručuju iz Možemo.
Baš zato, veterani svjedoče u ovom filmu svoje uvjerenje da je velika većina branitelja u rat krenula kako bi obranila svoje obitelji, svoje gradove i svoju zemlju. Borili su se za slobodu, demokraciju i dostojanstvo, a ne za ekstremne simbole, ideologije ili pokliče. Manipulacije koje pokušava Domovinski rat prikazati kao nastavak ideologije NDH ne samo da je duboko pogrešna, nego i vrijeđa sve veterane koji su čista srca stali u obranu Hrvatske, poručuju iz platforme.
U dokumentarnom filmu govore Dobriša Adamec - 110. brigada ZNG/HV; Nenad Ljubić - 1. gardijska brigada i ATVP; Mladen Matan - Oklopno-mehanizirana postrojba Karlovac; Mirjan Saračević - Zapovjedništvo 150. brigade; Milan Božić - 102. Samostalna satnija Cobre, 102. brigada, 110. brigada, 145. brigada, 145. taktička grupa, 202. topničko raketna brigada protuzrakoplovne obrane i Nenad Hodap - 128. brigada Sv. Vid.
