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Projekt "Aktivni i uključeni"

Crveni križ izdvaja 300.000 eura za podršku starijima i osobama s invaliditetom

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Hina
|
30. lip. 2026. 07:02
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20.05.2026., Zagreb- Preventivnu akciju 5 do 12 zajednicki su proveli Hrvatski Crveni kriz, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ravnateljstvo policije. Photo: Igor Soban/PIXSELL
Igor Soban/PIXSELL

Hrvatski Crveni križ (HCK) pokrenuo je projekt "Aktivni i uključeni: mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa", vrijedan neznatno manje od 300.000 eura čiji je cilj kroz dvije godine osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom pružati niz socijalnih usluga u zajednici.

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Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Poziva "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici" Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., a provodi se od 31. ožujka ove do 31. srpnja 2028. godine.

Uz Hrvatski Crveni križ, partneri na projektu su gradska društva Crvenog križa Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar.

Hrvatski Crveni križ pozvao je osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom s područja tih društava da iskažu interes za sudjelovanje u projektu i uključe se u projektne aktivnosti.

Cilj projekta je povećati kvalitetu života, socijalnu uključenost i samostalnost starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom razvojem dostupnih socijalnih usluga u zajednici te sprječavanjem njihove prerane institucionalizacije.

Korisnicima će tijekom provedbe projekta biti dostupne usluge prijevoza za svakodnevne potrebe, uključujući odlazak liječniku, u ljekarnu, javne institucije i na društvene aktivnosti. Projekt također obuhvaća podršku pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi i zdravstva, informiranje o pravima iz tih sustava te upućivanje na nadležne institucije.

Uz to, organizirat će se medicinsko-rekreativne, edukativne, kreativne i hortikulturne aktivnosti za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, kao i grupe za samopomoć i podršku koje će korisnicima omogućiti razmjenu iskustava, psihosocijalnu podršku i jačanje socijalnih kontakata.

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.

Za prijavu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a odrasle osobe s invaliditetom i odgovarajući dokument kojim dokazuju svoj status, kada je to primjenjivo.

Teme
europski socijalni fond osobe s invaliditetom socijalna uključenost socijalne usluge u zajednici starije osobe

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