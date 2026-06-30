Projekt "Aktivni i uključeni"
Crveni križ izdvaja 300.000 eura za podršku starijima i osobama s invaliditetom
Hrvatski Crveni križ (HCK) pokrenuo je projekt "Aktivni i uključeni: mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa", vrijedan neznatno manje od 300.000 eura čiji je cilj kroz dvije godine osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom pružati niz socijalnih usluga u zajednici.
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Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Poziva "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici" Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., a provodi se od 31. ožujka ove do 31. srpnja 2028. godine.
Uz Hrvatski Crveni križ, partneri na projektu su gradska društva Crvenog križa Bjelovar, Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar.
Hrvatski Crveni križ pozvao je osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom s područja tih društava da iskažu interes za sudjelovanje u projektu i uključe se u projektne aktivnosti.
Cilj projekta je povećati kvalitetu života, socijalnu uključenost i samostalnost starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom razvojem dostupnih socijalnih usluga u zajednici te sprječavanjem njihove prerane institucionalizacije.
Korisnicima će tijekom provedbe projekta biti dostupne usluge prijevoza za svakodnevne potrebe, uključujući odlazak liječniku, u ljekarnu, javne institucije i na društvene aktivnosti. Projekt također obuhvaća podršku pri ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi i zdravstva, informiranje o pravima iz tih sustava te upućivanje na nadležne institucije.
Uz to, organizirat će se medicinsko-rekreativne, edukativne, kreativne i hortikulturne aktivnosti za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja, kao i grupe za samopomoć i podršku koje će korisnicima omogućiti razmjenu iskustava, psihosocijalnu podršku i jačanje socijalnih kontakata.
Na javni poziv mogu se prijaviti osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj.
Za prijavu je potrebno priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a odrasle osobe s invaliditetom i odgovarajući dokument kojim dokazuju svoj status, kada je to primjenjivo.
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