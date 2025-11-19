Ranko Britvić odgovorio Anušiću: To je stavljanje mete na nas! Ministre, sramite se

Govorio je i o videu koji se proširio na društvenim mrežama: "Bio sam gost okruglog stola koji je bio organiziran prostorijama SNV-a u Zagrebu. Tema je bio Marko Perković Thompson. Bila je vrlo zanimljiva tribina. Došla je i veleposlanica Republike Srbije koja je bila u veselijem stanju, sjeda i vidi mene jer sam je već upoznao, pozdravlja me i gura se. Kažem joj što se gurate ne mora biti sve vaše. Ona digne tri prsta i kaže Srbija do Grenlanda, to kompromitira nju. Ja kažem Srbija do Grenlanda, a Hrvatska do Srbije. Kasnije je veleposlanica ušla u konflikt, nije bila svoja taj dan, zbog ponašanja je i udaljena. Kasnije je zvala da svi idemo zajedno na piće, ne znam je li neko otišao. To što je spominjao predsjednik Mosta... da ću na nekom skupu vikati Srbija do Madagaskara... inteligentnom čovjeku je to dosta.