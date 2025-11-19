Predsjednik Udruge VeDRA
Ranko Britvić odgovorio Anušiću: To je stavljanje mete na nas! Ministre, sramite se
Ranko Britvić, predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata i antifašista, bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Vukovara i bacanje vijenaca u Dunav u spomen na Vukovarce srpske nacionalnosti, civile koji su nevini ubijeni tijekom 1991.
Udruga VeDRA iz Splita nije bacila vijenac u Dunavu kod Vukovara jer je 50-ak branitelja spriječilo njihov dolazak na Otok sportova, gdje je vijenac trebao biti položen. Vijenac su stoga položili 17. studenog kod Borova Sela.
"Nisu prestale podjele na ustaše i partizane"
Britvić navodi da je Udruga VeDRA osnovana zbog pomirbe: "Mislili smo da će nakon rata prestati podjele na ustaše i partizane, ali nisu prestale i zaboravile su se činjenica da Hrvatska pored ustavne kategorije Domovinskog rata, na koju smo ponosni i zbog koje smo osnovali udrugu, ima i ustavnu kategoriju antifašizma. Okupili smo veterane Domovinskog rata."
"Smatrali smo da postoje dvije sjajne pobjede u 20. stoljeću i to je antifašistička pobjeda i borba. Ljudi zaboravljaju da je službeni praznik - slavi se Dan antifašizma, taj dan je zaboravljen, podcjenjivalo se da smo bili dio antifašističke koalicije spominjalo se samo na međunarodnim susretima političara. Htjeli smo napraviti dobru stvar i dobro smo krenuli.
Odlazili smo i na sve obljetnice iz Domovinskog rata, a odlazili smo i na mjesta gdje su stradavali naši ljudi u Narodnooslobodilačkom ratu, antifašističkom ratu. Pomogle su nam lokalne antifašističke udruge iz Splita i Dalmacije. Cijela Dalmacija je dala obol u Drugom svjetskom ratu, to je poznata svjetska činjenica. Gradovi poput Splita, Šibenika, Korčule... Stavili smo to u kontekst priče koja bi bila svakom prihvatljiva i da se vrednuje na jedan pravilan način. Naša osnovna postavka je bila da idemo na zaštitu ustavnih vrijednosti i zakona Republike Hrvatske", dodao je.
Britvić navodi da jedan od razloga osnivanja udruge i atmosfera kod nekih braniteljskih udruga da je hrvatski narod izgubio rat 1945. godine, a da je za njega to pobjednički rat.
"Ne izjednačavamo narode s agresijom"
Osvrnuo se i na bacanje vijenaca u Dunavu kod Vukovara u spomen na građane srpske nacionalnosti koji su ubijeni 1991. godine:
"Prvi put smo to napravili prošle godine. Odlazimo povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Vukovar i Škabrnju. Odlazili smo i skupljali novac za dječji vrtić u Vukovaru, nismo znali da postoji srpski i hrvatski dječji vrtić. Postoji činjenica da je među prvim civilnim žrtvama bila veća grupa građana kojima je jedini grijeh bio što su srpske nacionalnosti. To je nekako zaboravljeno, odabrali smo dan prije, nikada nismo bili sa SNV-om.
Htjeli smo da građani osjete da cijenimo i te žrtve, to su civilne žrtve. Nema izjednačavanja, to su zajedničke žrtve. Htjeli smo staviti mali vijenac, napravili smo to i prošle godine, došlo je nas pet branitelja bez incidenta, to je trajalo pet minuta. Drugi dan hodamo svi zajedno u Koloni sjećanja. Vukovar je najveća tragedija nekog naroda nakon Drugog svjetskog rata. Kada govorimo o fašizmu, govorimo i o fašizmu režima Slobodana Miloševića, ali ne izjednačavamo narode s agresijom."
Komentirajući najavu bacanja vijenca u Dunav kojom udruga VeDRA komemorira srpske civilne žrtve Vukovara, ministar Ivan Anušić je, među ostalim, rekao: "Ako mi komemoriramo te datume, ne razumijem potrebe ikoga da radi nešto što u ovom trenutku nije niti dobro, niti prihvatljivo. Ako vam ti ljudi kažu nemojte to raditi na ove datume, zašto to činite i radite... Onda se prozivamo različitim epitetima, dolazi do incidenata, do svega onoga do čega ne bi trebalo dolaziti. Ne razumijem to nevjerojatnu potrebu, želju i nestrpljivost da se komemorira nešto što je u ovom trenutku suprotno od onog što danas činimo u Vukovaru, a sutra i u Vukovaru i u Škabrnji".
"Stavljanje mete na nas"
Britvić odgovara: "To je stavljanje mete na nas, hrvatske branitelje kojima je jedini grijeh što na našim kapama i leđima stoji hrvatski branitelji i antifašisti. Određivanje da smo mi neki i da radimo za nečije ciljeve, trebalo bi značiti da mi radimo za srpske ciljeve, a to je strašna optužba i provokacija. Od kada smo osnovani imamo istu priču kao i svi hrvatski branitelji, samo s jednom razlikom - što slavimo i antifašističku pobjedu."
"Nikakva provokacija nije ako kažemo da postoje ljudi koji su ubijeni zato što su Srbi, taj čin je neprijateljski protuhrvatski čin... Stavljati nas da smo mi dio hibridne ekipe i da provociramo jer iskazujemo pijetet je nešto strašno. Osobe koje su nas spriječile počinile su kazneno djelo, nezakonito su zabranili okupljanje, mi smo to uredno prijavili. To je bio jedan pijetet naspram tih žrtava", dodao je.
"Ministre, radite strašnu stvar"
"Ja njemu kažem, ministre, radite jednu strašnu stvar. Ja ove sve dane sam proglašavan jugo policajcem, jugo milicionerom... Mene, hrvatskog branitelja, proglašavate da sam dio specijalnog hibridnog rata, a mi reagiramo na svaku situaciju u Srbiji, Vučićeve stvari, stvari koje se događaju u Hrvatskoj, pogledajte naše objave. Ne odstupamo od Ustava", govori predsjednik udruge.
Ističe da će poduzeti i pravne korake: "Sve časne ljude kompromitira ministar. Ministre, sramite se vi. Ja se ne sramim jer sam s ljudima činio humani i civilizacijski čin."
"Ministre, sramite se"
Govorio je i o videu koji se proširio na društvenim mrežama: "Bio sam gost okruglog stola koji je bio organiziran prostorijama SNV-a u Zagrebu. Tema je bio Marko Perković Thompson. Bila je vrlo zanimljiva tribina. Došla je i veleposlanica Republike Srbije koja je bila u veselijem stanju, sjeda i vidi mene jer sam je već upoznao, pozdravlja me i gura se. Kažem joj što se gurate ne mora biti sve vaše. Ona digne tri prsta i kaže Srbija do Grenlanda, to kompromitira nju. Ja kažem Srbija do Grenlanda, a Hrvatska do Srbije. Kasnije je veleposlanica ušla u konflikt, nije bila svoja taj dan, zbog ponašanja je i udaljena. Kasnije je zvala da svi idemo zajedno na piće, ne znam je li neko otišao. To što je spominjao predsjednik Mosta... da ću na nekom skupu vikati Srbija do Madagaskara... inteligentnom čovjeku je to dosta.
Ja sam hrvatski branitelj i domoljub, moja udruga je na dobrom putu i nećemo posustati u onome što radimo. Ministre sramite se."
