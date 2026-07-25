NASTAVAK NAPETOSTI
Proiranski hutisti preuzeli odgovornost za raketni napad na Saudijsku Arabiju
Proiranski hutisti tvrde da su izveli raketni napad na Saudijsku Arabiju nakon što je Rijad napao nekoliko ciljeva povezanih s jemenskom skupinom, javlja BBC.
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Hutisti su na komunikacijskoj platformi Telegram ranije u subotu objavili da je "jemenski raketni napad" prouzročio požare u saudijskom gradu Džizanu. Saudijske vlasti su izdale hitna upozorenja za pokrajinu u kojoj je taj grad.
Skupina je obećala da će se osvetiti nakon što je Saudijska Arabija izvela zračne napade na hutističke ciljeve u jemenskoj luci Hodeida i obližnjem otoku.
Do napada je došlo nakon što po prvi put u dva tjedna nije bilo prekonoćnih izvješća o zračnim napadima Sjedinjenih Američkih Država ili Irana u široj regiji.
Američka vojska nije izvijestila o svježim napadima na Iran nakon što je zemlju napadala 13 noći zaredom. Tijekom tog razdoblja je Iran bespilotnim letjelicama napadao američke vojne objekte i baze diljem Bliskog istoka.
Delegacija iz Omana je ranije stigla u iranski glavni grad Teheran radi pregovora o Hormuškom tjesnacu, objavila je iranska državna novinska agencija IRNA. Oman upravlja južnom obalom tjesnaca.
Američki predsjednik Donald Trump je razgovarajući s novinarima u Bijeloj kući u petak nastavio prijetiti daljnjim napadima, no kazao je da pregovori i dalje traju.
"Razgovaramo s njima. Mislim da su ozbiljni. Mislim da su najozbiljniji dosad, no to ne znači da ćemo napredovati", rekao je.
Američka vojska je u petak rekla da je otvorila vatru i onesposobila tanker u Omanskom zaljevu koji je pokušavao zaobići američku blokadu iranskih luka.
Brod koji je američka vojska napala je drugo komercijalno plovilo koje je SAD onesposobio otkako je ponovo uveo blokadu ranije ovog mjeseca.
"Onesposobili smo tanker nakon što je posada prije toga najmanje četiri puta pokušala zaobići blokadu", kazao je za AFP kapetan Tim Hawkins, glasnogovornik američkog središnjeg zapovjedništva.
"Posada je u više navrata upozorena, nije poslušala naredbe, a prisutne američke snage su onesposobile brod nakon što su otvorile vatru na njegovu strojarnicu", kazao je. "Brod više ne plovi prema Iranu".
Porast zabrinutosti zbog novih prijetnji jemenskih hutista za brodove u Crvenom moru je ovog tjedna pomogao ponovo podići cijene sirove nafte na preko 100 dolara po barelu, što je najviša razina od svibnja.
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