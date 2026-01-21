Vlada dala novu ponudu sindikatima: "Donijet ćemo odluku o tome"

"Jesmo za uvođenje novog prava i normalno je da bismo željeli više, no moramo gledati situaciju kakva je i što se može, jer nema nepresušnih vrela. Prenijet ćemo sindikalnim tijelima informaciju i donijeti odluku o tome. Nismo dogovorili idući pregovarački sastanak, no realno je da ćemo se idući tjedan čuti", dodao je Lončar.