Vlada dala novu ponudu sindikatima: "Donijet ćemo odluku o tome"

Predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a Zdravko Lončar nakon novog kruga pregovora potvrdio je u srijedu da je Vlada dala novu ponudu povisivši osnovicu za dodatnih jedan posto uz pomicanje rokova na srpanj i prosinac za povećanje osnovice i na rujan za topli obrok 30 eura.
U izjavi novinarima nakon pregovaračkog sastanka o sklapanju dodatka Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike, Lončar je u ime zaposlenika državnih službi potvrdio kako ostaje izjednačavanje dnevnice i terenskog dodatka i povećanje osnovice za dar za rođenje djeteta te tri dodatna dana za slobodne aktivnosti zaposlenika.
Upitan jesu li zadovoljni novom ponudom Lončar je rekao kako je na razini fiskalne godine trošak nešto smanjen, a dugoročno gledajući to je korisno jer je podignuta startna osnovica.
"Jesmo za uvođenje novog prava i normalno je da bismo željeli više, no moramo gledati situaciju kakva je i što se može, jer nema nepresušnih vrela. Prenijet ćemo sindikalnim tijelima informaciju i donijeti odluku o tome. Nismo dogovorili idući pregovarački sastanak, no realno je da ćemo se idući tjedan čuti", dodao je Lončar.
