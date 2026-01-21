Oglas

OGLASIO SE SDP

Gotov sastanak o ustavnim sucima: Je li HDZ reterirao?

N1 Info
21. sij. 2026. 10:39

Jutros su se održali pregovori HDZ-a sa SDP-om i Možemo o izboru sudaca Ustavnog suda

Nakon sastanka medijima se obratio SDP-ov Saša Đujić.

"U narednim danima dogovorit ćemo nastavak pregovora, ne bih s detaljima dok se ne izjasne vodstva stranke", kazao je po okončanju sastanka s HDZ-ovim timom Đujić.

Sastanak
Metodologijom do najboljih

"Cilj je izabrati najbolje i one koji štite ustavne vrijednosti, ima metodologija koja ide na tom tragu", dodao je.

Kazao je i kako oni ne vežu proces izbora troje sudaca USUD-a i čelne osobe Vrhovnog suda.

"Očekujemo da će HDZ doći na sjednicu Odbora za pravosuđe, a ako ne dođu onda ćete njih pitati zašto nisu došli", dodaje SDP-ovac.

Na pitanje je li HDZ odustao od ultimatuma kaže da SDP na to ne pristaje.

Je li HDZ reterirao? "Vidjet ćemo u narednim danima"

"Sljedeći sastanak neće biti prije srijede, timovi moraju izvijestiti vodstva svojih stranaka i donijeti stav. Probat ćemo postići konsenzus", kaže Đujić.

Na pitanje je li HDZ reterirao, dodaje: "vidjet cemo, koliko sam shvatio oni moraju pitati vodstvo stranke, vidjet ćemo u narednim danima."

Ponavlja kako su HDZ-ovci "pristali na model da se usuglasimo oko najboljih."

Na sastanku je bila i Sandra Benčić iz Možemo.

Sandra Benčić
"Tražili smo izdvajanje ta dva procesa i tražili smo da se pokuša postići konsenzus, a ne da se biraju po stranačkim kvotama".

Hoće li biti kvoruma na Odboru

Podsjetimo, sjednica Odbora za pravosuđe, na kojoj bi se trebalo glasati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, održat će se danas u 11 sati.

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je još u ponedjeljak da neće biti kvoruma na sjednici Odbora za pravosuđe ako se ne postigne dogovor s lijevom oporbom oko hodograma izbora sudaca na Ustavnom sudu i čelne osobe Vrhovnog suda jer na taj Odbor neće doći HDZ-ovi članovi.

Kako dogovor danas nije postignut jer pregovori još traju, zastupnici HDZ-a na sjednicu neće doći. Potvrdio je to na press konferenciji HDZ-ov Nikola Mažar, nakon sastanka s SDP-ovim timom.

Više o stavu HDZ-a čitajte OVDJE.

Teme
ustavni sud vrhovni sud

