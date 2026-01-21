Gotov sastanak o ustavnim sucima: Je li HDZ reterirao?

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je još u ponedjeljak da neće biti kvoruma na sjednici Odbora za pravosuđe ako se ne postigne dogovor s lijevom oporbom oko hodograma izbora sudaca na Ustavnom sudu i čelne osobe Vrhovnog suda jer na taj Odbor neće doći HDZ-ovi članovi.