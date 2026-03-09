Prodaja alkohola do 21 sat? Stižu ograničenja i kazne do skoro 40 tisuća eura

Postojeće stanje, dalje se navodi, ukazuje na to da prekomjerna konzumacija alkoholnih pića postaje sve učestalija pojava te ima izrazito negativan učinak na javno zdravlje, posebice zdravlje maloljetnika. Naime, kontrola punoljetnosti od strane trgovaca je neučinkovita, budući se sastoji od neadekvatne provjere dobi putem mrežne stranice na način da se odabere opcija punoljetnosti ili maloljetnosti, a koja se može lako zaobići čime se otvara prostor da i maloljetnici na lak način dolaze do alkohola. Očekuje se da će odgovarajuća uporaba provjere starosne dobi na način da se tehničkim rješenjem spriječi prodaja alkohola maloljetnicima putem interneta, smanjiti dostupnost alkohola.