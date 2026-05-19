Zagreb razmatra zabranu noćne prodaje alkohola? Evo što kaže gradonačelnik

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je mogućnost da i Zagreb uvede zabranu prodaje alkohola iza 21 sat do 6 sati ujutro.
Tomašević je, na konferenciji za medije povodom puštanja u pogon obnovljene Uspinjače u Tomićevoj, komentirao najave prema kojima bi jedinice lokalne samouprave mogle dobiti mogućnost ograničavanja prodaje alkohola tijekom noći.
Naime, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u subotu je najavio zabranu prodaje alkohola od 21 sat do 6 sati ujutro, poručivši da želi povećati sigurnost građana, zaštititi javni red i mir te poboljšati kvalitetu života u gradskim četvrtima.
Tomašević u utorak nije precizno odgovorio razmišlja li Zagreb u sličnom smjeru kao Split. "Mogućnost zabrane još razmatramo", odgovorio je zagrebački gradonačelnik.
Dodao je da misli da su to tražili prvenstveno gradovi na obali. "Sjest ćemo s kotacijskim partnerima i vidjeti hoćemo li iskoristiti tu mogućnost, za sada nismo o tome razgovarali", rekao je Tomašević, prenosi Večernji list.
